Виставка тральфреалістів відкриється в Києві у понеділок

"Зірка тральфреалізму: живі квіти і живі картини" - основу виставки з такою назвою складають картини київських художників-тральфреалістів Тетяни Чебрової, Валерія Голейко, Тетяни Гайдук, Олексія Бреуса. Свої роботи представляють також київські художники Ірина Цесар, Володимир Філіппов, Гала Сиу і ін.

Виставка в київській галереї тральфреалізму "Энігма" незвичайна. Окрім картин, що зображають квіти, тут представлені живі гладіолуси, виведені відомими українськими селекціонерами Сергієм і Ліною Виноградськимі. А унікальний сорт лососевий-палевого гладіолуса з бахромчатими блідо-салатними краями квітникарі на честь своїх друзів назвали "Зіркою тральфреалізму".

Художній перебіг тральфреалізм – один з небагатьох брендів в сучасному українському мистецтві, що існує вже чверть століття. Слова "тральф" немає в жодному з мов на Землі, тому що ця фонема – звуконаслідування випромінюванню Всесвіту в діапазоні, який може почути людське вухо. Принаймні, так затверджував письменник-фантаст Курт Воннегут, який «виявив» у Всесвіту планету Тральфамадор. А ще «тральф» - це абревіатура – "Трансформація Реальності Артом, Любов`ю, Фантазією".

Відвіку люди поклонялися рослинам і квітам. Побажання благополуччя звучало: "Хай твій шлях буде усипаний трояндами і ліліями". Вираз "Etre assis sur des lys" ("сидіти на ліліях") позначав "мати високу посаду". Квіти і трави використовували в магічних ритуалах. На Сході блакитний лотос – символ космічного браку чоловічого і жіночого почав, в Латинській Америці пейот допомагав подорожувати в інших реальностях, в Україні почитали евшан-зілля, запах якого повертає на батьківщину з будь-якої далечіні.

За археологічними даними, троянда існує на Землі вже близько 25 мільйонів років, а в культурі вирощується п`ять тисячоліть і завжди вважалася священним символом. У древньоперсидській мові навіть назва квітки буквально означає "дух", а для стародавніх греків вона завжди була символом прекрасного в поезії і живопиши. Стародавні римляни настільки обожнювали красу троянд, що садили їх на полях замість пшениці.

Квіткова тема для тральфреалістів не нова. У кожного з них є квіткові фантазії, відображені на полотнах. А два роки тому Тетяна Чеброва проїхалася по Блакитному Берегу Франції з перформансами "Квіти сонця з насіння тральфреалізму".

Тральфреалісти не копіюють реальність, а роблять невидиме видимим. Їх виставку "Квиток на Місяць", що проходив в Київській галереї "Університет", відвідав президент Франції Жак Ширак, а "Birdinvest" – принцеса Бельгії Астрід.

На виставці в «Энігмі» можна побачити "Ботанічні портрети" Тетяни Чебрової, яка зобразила своїх близьких і улюблених у вигляді квітів. Червоно-жовтий вибух кольору – "Моя мама", а щось на золотому фоні, довершеною формою що нагадує соняшник – "Молодший син". Автопортрет художниці виконаний у вигляді переплетення жовто-рожевих текучих квітучих створень на тлі зелені. Валерій Голейко, Олексій Бреус і Тетяна Гайдук пропонують помилуватися чудовою рослинністю фантастичної планети Тральфамадор. А квіткова серія картин Ірини Цесар служить підтвердженням того, що витонченість і нарядність земної рослинності нітрохи не поступаються чудовій красі з найдальших куточків нашого всесвіту.

"Коли вперше знайомишся з живописом тральфреалістів, не залишає відчуття якоїсь дивовижної свободи, граціозної легкості, незашореного оперування складними символами і образами. У живописних сюжетах впадає в очі органічне з`єднання елементів різних сакральних культур, що було б неможливе без підключення до "генераторів" праукраїнскої спадщини: живопиши, мелоса, ритуальній магії.", – писав в 1996 році відомий культуролог, поет і письменник Вертко Гудзь.

Галерея "Энигма" – Київ, вул. Драйзера, 34/51. 9:00 – 20:00, без вих., вхід вільний

тел. 534-33-52, 515-81-81, 8067-9072117.

З 25.08 по 25.09 2008. Відкриття 25.05. 2008 в 18:00