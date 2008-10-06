Навколо Говерли плавали велетенські акули, кити, та дивні риби

300 мільйонів років тому гори Кавказу, Альп, Паміру, Гімалаїв і Карпат були дном доісторичного океану Тетіс. Про існування океанської флори та фауни на території України свідчать віднайдені скаменілі рештки химерних істот. Востаннє на таку знахідку натрапили мешканці звичайного гірського прикарпатського села.

У Карпати – як в океан. На цьому місці кілька мільйонів років тому були води доісторичного океану Тетіс. А на території України плавали велетенські акули та химерні морські риби. На Прикарпатті про їхнє існування свідчать рештки скаменілих морських істот.

Мешканці гірського села Сукіль шукали тверду кам’яну породу для оздоблення каміна, а натрапили на плиту зі скам’янілим відбитком химерної істоти. Тіло майже метрової довжини з хребтом та кістками. Видовжена голова та щелепи з гострими зубами. Тварина мешкала лише в морській воді, кажуть іхтіологи.

Тож колись на території України був океан і в ньому плавали велетенські акули. Як доказ - єдиний в Україні восьмисантиметровий зуб найбільшої в історії планети акули - мегалодону. Його знайшли в піщаному кар’єрі на Тернопільщині.

Володимир Третяк, асистент кафедри біології та екології Прикарпатського університету: "Сама назва мегалодон з латині означає "мега" – великий і "логон" – великий зуб. Можна собі тільки уявити, якої величини могла бути ця істота, якщо зуб такої величини".

Існування доісторичного океану Тетіс підтверджують і геологи. Він простягався від Африки до Євразії на кілька тисяч кілометрів. А 65 мільйонів років тому рух літосферних плит усе змінив.

Олег Адаменко, доктор геологічних наук: "Створювались такі ось гори складкоподібні: Альпи, Кавказ, Копенгаг, Гіндокуш, Гімалаї. І цей океан Тетіс, як кажуть геологи, він закрився".

Такі знахідки унікальні, кажуть науковці. Але, на жаль, багато вже втрачено назавжди. Державі бракує фахівців, та й бюрократія ускладнює отримання дозволу на розкопки. Тим часом Україна розбудовується, і під фундаментами споруд - невивчена історія.

"Факти", ICTV