Канадієць грав на фортепіано 27 годин поспіль

Канадський музикант Gonzales (справжнє ім`я Джейсон Бек) зіграв найдовший сольний концерт у світі, забезпечивши собі місце в Книзі рекордів Гіннеса, повідомляє The Ottawa Citizen.

Рекордний за тривалістю концерт відбувся у паризькому театрі Cine 13 і продовжувався з півночі неділі до 3 години ночі понеділка. Таким чином, Бек безперервно грав на фортепіано впродовж 27 годин 3 хвилини і 44 секунди. Попередній рекорд належав індійцеві Парсанну Гуді, який безперервно музиціював протягом 26 годин 12 хвилин.

За правилами Книги рекордів Гіннеса, Беку дозволялося робити 15-хвилинні паузи кожні три години, проте перерва між виконуваними творами не повинна була складати більше 30 секунд. Як повідомляє Agence France-Presse, під час виступу піаніст кілька разів переодягався і навіть зумів поголитися в одну з перерв.

Усього Джейсон Бек виконав близько 300 творів, зокрема зіграв перекладені для фортепіано "Оди до радості" Бетховена, композиції Гершвіна, а також пісню "Hit Me Baby One More Time" Брітні Спірс і фрагменти з саундтреку до фільму "Роккі 3".

