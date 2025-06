Творці Stellar Blade перейменували свою нову гру і показали перший арт із героїнями

Project Witches тепер називається Project Spirits.

Студія Shift Up, яка подарувала нам екшен Stellar Blade і мобільний хіт Goddess of Victory: Nikke, офіційно анонсувала свій новий проєкт під робочою назвою Project Spirits, раніше він миготів у витоках як Project Witches.

Project Spirits - це нова флагманська гра студії, задумана як кросплатформний проєкт у стилі "східного фентезі" з акцентом на субкультурну естетику. Це абсолютно нова франшиза, яку в Shift Up хочуть вивести на глобальний ринок як високобюджетний тайтл топ-рівня.

Shift Up відкрила найм співробітників на проєкт, причому у вимогах до художників і сценаристів зазначені такі орієнтири, як Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Ghost of Tsushima, Dynasty Warriors, а також Clair Obscur: Expedition 33 і власні ігри студії - Stellar Blade і Nikke.

Також студія опублікувала перший арт із героїнями нової гри. Реліз Project Spirits заплановано на 2027 рік.

Раніше ми розповідали, що датамайнери знайшли в ПК-версії Stellar Blade сліди прихованого режиму мультиплеєра. Хоч розробники не довели цю систему до розуму, це можна виправити модами.

