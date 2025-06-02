Від закриття компанію врятував корейський видавець Krafton.

Tango Gameworks повертається до роботи, але тепер уже під крилом корейського видавця Krafton, який викупив студію на початку 2025 року разом із правами на Hi-Fi Rush після майже закриття команди у складі Xbox.

Одночасно з цим студія представила новий логотип і запустила оновлений сайт, де анонсувала набір співробітників для неанонсованого екшену на Unreal Engine 5.

Хоча у вакансіях не уточнюється, про яку саме гру йдеться, відомо, що Tango вже починала роботу над продовженням Hi-Fi Rush ще до переходу до Krafton, і раніше розробники згадували бажання врахувати помилки першої частини.

Відео дня

Судячи з описів вакансій, розробка поки що перебуває на ранній стадії: Tango формує ключову команду, а отже, повноцінний анонс і тим більше реліз чекати найближчим часом не варто.

Раніше ми розповідали, що творці Stellar Blade перейменували свою нову гру і показали перший арт із героїнями. Project Witches тепер називається Project Spirits.

Вас також можуть зацікавити новини: