Tango Gameworks повертається до роботи, але тепер уже під крилом корейського видавця Krafton, який викупив студію на початку 2025 року разом із правами на Hi-Fi Rush після майже закриття команди у складі Xbox.
Одночасно з цим студія представила новий логотип і запустила оновлений сайт, де анонсувала набір співробітників для неанонсованого екшену на Unreal Engine 5.
Хоча у вакансіях не уточнюється, про яку саме гру йдеться, відомо, що Tango вже починала роботу над продовженням Hi-Fi Rush ще до переходу до Krafton, і раніше розробники згадували бажання врахувати помилки першої частини.
Судячи з описів вакансій, розробка поки що перебуває на ранній стадії: Tango формує ключову команду, а отже, повноцінний анонс і тим більше реліз чекати найближчим часом не варто.
Раніше ми розповідали, що творці Stellar Blade перейменували свою нову гру і показали перший арт із героїнями. Project Witches тепер називається Project Spirits.