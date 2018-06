Playboy першим опублікує уривок останнього романа Набокова

Уривок з останнього, незакінченого романа Володимира Набокова "The Original of Laura" ("Оригінал Лаури") буде надруковано в грудневому номері американського видання журналу Playboy. Номер надійде в продаж 10 листопада 2009 року, а книга почне продаватися приблизно з 17 листопада, повідомила газета The New York Observer.

Права на публікацію фрагмента добилася літературний редактор Playboy Емі Грейс Лойд (Amy Grace Loyd), яка невтомно атакувала літературного агента Набокова Ендрю Вайлі (Andrew Wylie). У червні Вайлі дав згоду, але скільки коштувала журналу ця угода, невідомо. Емі Грейс Лойд запевняє, що більшої суми за уривок завдовжки в п`ять тисяч слів журналу Playboy платити ще не доводилося. За словами Лойд, угоду санкціонував видавець Playboy Г`ю Гефнер, великий шанувальник Набокова.

Володимир Набоков в 1964 році дав велике інтерв`ю Playboy, а в 1969-му журнал друкував уривки з "Ади".

Для романа "The Original of Laura" Набоков встиг підготувати тільки 50 карток (він писав чернетки на каталожних картках). Письменник заповідав знищити ці начерки, але його прохання не було виконане. У квітні 2008 року Дмитро Володимирович Набоков, син письменника, прийняв рішення опублікувати чернетки романа.

Лента.ру