За останнім відео Джексона знімуть про нього фільм

Відеозаписи, відзняті під час підготовки Майкла Джексона до лондонських концертів незадовго до його смерті, ляжуть в основу фільму про короля поп-музики.

Повнометражний фільм про Джексона зніме Sony Pictures. Компанія планує придбати записи у AEG Entertainment за 50 мільйонів доларів.

У майбутню картину будуть включені, як мінімум, три відеокліпи Джексона, зокрема нова версія знаменитого "Тріллера", яку виконавець планував представити в Лондоні. Передбачається, що кліпи демонструватимуться у форматі 3D.

Режисерське крісло може зайняти творець "Класного мюзиклу" Кенні Ортега (Kenny Ortega), який знімав репетиції Майкла Джексона. Повідомляється, що він уже приступив до монтажу матеріалів, тому картина може вийти в прокат вже в кінці 2009 року.

На відеоархів AEG Entertainment претендували відразу декілька голлівудських мейджорів, але у Sony був пріоритет, оскільки підрозділ компанії Sony Music Entertainment володіє правами на більшість звукозаписів Джексона.

Нагадаємо, раніше компанія AEG Live опублікувала відео, зроблене на одній з останніх репетицій поп-короля. У ролику, знятому 23 червня, за два дні до смерті співака, показано, як він виконує пісню "They Don`t Care About Us".

Крім того, західні ЗМІ опублікували фотографії, також зроблені 23 червня під час репетиції Майкла Джексона.

Нагадаємо, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Каліфорнії у віці 50 років. 7 липня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання зі співаком. Про дату і місце похоронів співака до цих пір невідомо. За деякими відомостями, тіло Джексона зберігається в склепі на кладовищі Forest Lawn у Лос-Анджелесі.

Подробиці