«Кобзар» уперше перекладено турецькою мовою

7 жовтня в Національному музеї Тараса Шевченка в рамках проекту «Територія слова» відбулася презентація збірки перекладів «KOBZAR (Seçmeler)» («Кобзар. Вибране»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного музею.

До видання разом із найвизначнішими віршами Тараса Шевченка увійшли поеми «Кавказ» та «Катерина», які перевела кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка Дора Іванівна Арнаут. Зібрання відкриває «Заповіт» українською мовою, щоб турецький читач міг не тільки зрозуміти ідею, але й почути українську мову.

Переклад творів Шевченка є значною подією як в українській літературі, так і в турецькій. Адже творчість Тараса Григоровича перекладена багатьма мовами світу, але лише тепер турецькі читачі познайомляться з віршами видатної людини, символу України.

“Ця книга є проривом у відносинах між Україною і Туреччиною”, – зазначив вчений секретар музею Василь Портяк.

Робота над перекладами тривала рік. За цей час Шевченко двічі наснився Дорі Іванівні, і це настільки наблизило її до поета, що вона навіть написала вірша від його імені.

“Кожна людина має виконати свій обов`язок перед батьківщиною. Може я фанатка, але я вважала, що коли я 16 років не жила в Україні (працювала в Туреччині), українську мову розумію, відчуваю її, але говорю погано, то це мій обов’язок перекласти «Кобзар»”,– поділилася своїми думками пані Дора.

Видання «KOBZAR (Seçmeler)» було випущено за власний кошт перекладачки в кількості 1000 примірників, 500 з яких залишаться у Туреччині. Упродовж наступних двох років вона має на меті закінчити переклад усього «Кобзаря».