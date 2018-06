Британці, як ніхто інший, люблять складати різні рейтинги, причому часом найбезглуздіші. Цим скористався найбільший інтернет-магазин рідкісних і важкодоступних книг Abe Books і запропонував користувачам обрати найдивніше видання англійською мовою.

“Божевільні книги рецептів, незвичайні книги про тварин, книги, які навчать вас найдаремнішим в житті речам, книги про найвеселіші і найрідкісніші хобі”, – всі ці видання магазин просить вносити до списку. За результатами опитування вже сформована “гаряча десятка” найбільш ідіотських книг.

Так, британські книголюби особливо відзначили книги “Англійці: Чи люди вони?”, “Орігамі з туалетного паперу” і “Малюємо чорним. Керівництво з готичного інтер’єру”. До рейтингу потрапили і поради про те “Як зробити вашого коня бомбозахищеним” – ще в минулому році збірка порад претендувала на звання книги з найбільш ідіотським заголовком. У свою чергу, найдивнішою книгою тижня читачі однозначно визнали керівництво по догляду за хворими плазунами “Що не так з моєю змією?”.

ТОП-10 найдивніших книг англійською мовою:

1) “Англійці: Чи люди вони?” (The English: Are They Human?)

2) “Як навчитися грати в кегельбан, використовуючи самогіпноз” (How You Can Bowl Better Using Self-Hypnosis)

3) “Єврейські майстри шахів на поштових марках” (Jewish Chess Masters on Stamps)

4) “Орігамі з туалетного паперу” (Toilet Paper Origami)

5) “Мертві вихованці: Як стильно провести вашого маленького друга в інший світ” (Dead Pet: Send Your Best Little Buddy off in Style)

6) “Як зробити вашого коня бомбозахищеним” (Bombproof your Horse)

7) “Атомна війна: Що вона для вас?” (Nuclear War: What’s in It for You?)

“Біблейські методи лікування для страждаючих від синдрому подразненої кишки” (The Bible Cure for Irritable Bowl Syndrome)

9) “Інструкція з телепортації”(Teleportation: A How To Guide)

10) “Малюємо чорним. Керівництво з готичного інтер’єру” (Paint it Black: A Guide to Gothic Homemaking).

Друг Читача