Альоші знайшли нову пісню

Українська співачка Alyoshа виступатиме на “Євробаченні-2010” в Осло під номером 8.

Про це повідомив заступник генерального директора НТКУ Валід АРФУШ в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Він також вважає скандал навколо пісні-переможця відбору на «Євробачення» співачки Alyoshі (яку звинуватили у плагіаті,) “чорною піар-акцією” співака Василя ЛАЗАРОВИЧА.

В.АРФУШ наголосив, що призначення колишнім керівництвом НТКУ В.ЛАЗАРОВИЧА представляти Україну на “Євробаченні” є неприйнятним, оскільки було дуже багато незадоволених артистів, які хотіли б взяти участь у відборі. «Ми надали таку можливість, влаштувавши «прозорий вибір, в якому і брав участь сам В.ЛАЗАРОВИЧ», - сказав він.

В.АРФУШ вважає, що пісня співачки Alyoshі не подібна до пісні Knock me out (американських співачок Лінди ПЕРРІ та Грейс СЛІК) але, щоб не виникло запитань, «ми вирішили замінити пісню “To be free» на іншу. На сьогодні нова пісня є.

Щодо штрафу, який наклала EBU на Перший національний за порушення термінів подачі заявки пісні, то В.АРФУШ вважає його символічним.

Стосовно відсутності грошей на проведення відбіркового конкурсу у попереднього керівництва НТКУ, то В.АРФУШ не вважає це проблемою, адже, на його думку, в Україні є артисти, які могли б профінансувати свій виступ на Євробаченні.

В.АРФУШ не готовий представити кошторис відбіркового туру, мотивуючи це тим, що всі витрати в його організації взяла на себе «Савік Шустер студія».

Найголовнішим В.АРФУШ вважає той факт, що, незважаючи на скандали, Україна буде виступати на “Євробаченні”, зазначили в прес-службі ТВі.

Як повідомляв УНІАН, АЛЬОША виборола право представляти Україну на “Євробаченні-2010”, вигравши національний вибірковий тур, фінал якого відбувся 20 березня в Києві.

Незабаром після цього співачку звинуватили у плагіаті. Пісню АЛЬОШІ To be free, з якою вона виступила в національному відбірковому турі, порівняли з композицією Knock Me Out у виконанні Лінди ПЕРРІ та Грейс СЛІК.

АЛЬОША поїде на Євробачення замість Василя ЛАЗАРОВИЧА, якого 29 грудня 2009 року вибрала НТКУ. Оскільки телекомпанія вибрала В.ЛАЗАРОВИЧА без проведення національного відбору, це спричинило незадоволеність окремих діячів українського шоу-бізнесу, і вони звернулися до уряду з проханням провести відкритий конкурс і вибрати нового учасника «Євробачення».

У національному відбірковому турі В.ЛАЗАРОВИЧ увійшов до 20 фіналістів і посів сьоме місце.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2010” відбудеться 29 травня у столиці Норвегії. Осло одержав можливість прийняти конкурс завдяки перемозі Олександра РИБАКА, що представляв Норвегію на “Євробаченні-2009” у Москві.

Подаємо слова пісні:

The lyrics of Sweet People

Oh, sweet people

What have we done?

Tell me what is happening?

For all that we`ve built

Tumbles and is gone

Oh, sweet people

Have you no love for mankind?

Must you go on killing

Just to pass the time.

The message is so true

The end is really near

All these feelings take me down

It steals the things so dear

Yes, the message is so real.

Don`t turn all the earth to stone

Because, because, because

This is your home

Oh, sweet people

what about our children?

In theaters and video games

They watch what we send to ruin

Oh, sweet people

What senseless game

Have we all been playing?

No one but you to blame?

The message is so true

The end is really near

All these feelings take me down

It steals the things so dear

Yes, the message is so real.

Don`t turn all the earth to stone

Because, because, because

This is your home

This is our home.