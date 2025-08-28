Угорщина може перестати блокувати вступ України до ЄС, однак урядовець каже про умови

Угорські урядовці завили, що чекають "реальних кроків" від України.

Уряд Угорщини допускає зміну позиції щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки". Як пише Європейська правда, таке припущення зробив заступник голови МЗС Левенте Мадяр після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою У Будапешті.

За словами Мадяра, вони обговорювали причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС. Особливий акцент, за його словами, зробили на становищі закарпатських угорців.

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.

"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець на своїй сторінці в Фейсбук.

Додамо, що віцепрем’єр Тарас Качка відвідав Угорщину. Основними темами переговорів під час його візиту були шлях України до ЄС, захист прав нацменшин та безпекова ситуація. Він також оглянув українські школи в Будапешті.

Окрім Левенте Мадяра він провів переговори з міністром у справах ЄС Яношем Бокою та Міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Кроки Угорщини

Як писав УНІАН, днями угорський уряд почав позовну справу з вимогою оскаржити рішення Ради Європейського Союзу про використання для потреб України доходів від російських активів, які залишаються замороженими в ЄС.

До того угорці пригрозили Україні "проблемами" через удари по нафтопроводу "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що вони можуть перестати продавати Україні електроенергію.

