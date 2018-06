Британці назвали кращою рок-піснею всіх часів композицію Led Zeppelin

Кращою рок-піснею всіх часів була визнана композиція Stairway To Heaven, записана групою Led Zeppelin в 1971 році для свого четвертого альбому. Про це повідомляє Lenta.ru.

У результаті опитування, що проводила британська радіостанція Absolute Classic Rock серед своїх слухачів, також з`ясувалося, що друге місце в рейтингу посів трек Won`t Get Fooled Again з альбому Who`s Next 1971 року групи The Who. Замикає трійку лідерів Bohemian Rhapsody з альбому групи Queen A Night at the Opera 1975 року.

Характерно, що в десятку потрапили три треки Led Zeppelin. Крім Stairway To Heaven, на четвертому місці опинилась пісня Whole Lotta Love (1969 рік), а на сьомому - Rock `n` Roll (1971 рік). Композиції The Beatles і The Rolling Stones замикають рейтинг.

Так виглядає десятка кращих рок-пісень за версією слухачів Absolute Classic Rock:

1. Led Zeppelin - Stairway To Heaven

2. The Who - Won`t Get Fooled Again

3. Queen - Bohemian Rhapsody

4. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

5. Deep Purple - Smoke On The Water

6. The Who - Baba O` Reilly

7. Led Zeppelin - Rock `n` Roll

8. Free - All Right Now

9. The Beatles - Revolution

10. The Rolling Stones - Gimme Shelter