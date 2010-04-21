У школах Чехії навчатимуть писати тільки друкованими літерами

У Чехії новий навчальний рік почнеться з нового способу письма, а саме – друкованими літерами. Класичне красне письмо з його єднальними лінями має стати історією.

Модернізацію обґрунтовують тим, що сучасні діти постійно мають діло з комп`ютерними текстами, «есемесками», а відтак сприймають скоропис як щось екзотичне, а стиль письма, якого досі навчала школа, більшості людей не знадоблявся і не знадобиться в житті.

Дехто з прихильників цієї «літерняної реформи» зауважує, що в світі бюрократичні формуляри – анкети, рахунки, квитанції – давно заповнюються імітацією друкованого шрифту, а не скорописом. Чи означає все це, що в освіті відбувається революція? На думку декана педагогічного факультету Карлова університету, аж ніякі. Вона певна, що обидва способи письма співіснуватимуть ще тривалий час. Утім нову модель, стверджує Deutsche Welle, вітають як фахівці, так і чеська громадськість.