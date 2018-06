У Нью-Йорку роздали театральні "Оскари"

У Нью-Йорку увечері в неділю, 13 червня, відбулася церемонія вручення театральних премій "Тоні", повідомляє Лента.ру. Тріумфаторами вечора стали ритм-н-блюз мюзикл Memphis, а також драматична постановка Red. Повний список лауреатів доступний на сайті "Тоні".

Memphis удостоївся нагороди "Тоні" в престижній номінації - "Найкращий мюзикл". У боротьбі за звання найкращого мюзиклу Memphis випередив інші не менш відомі бродвейські постановки - мюзикли Fela!, Million Dollar Quartet, а також American Idiot, заснований на матеріалі однойменного альбому панк-гурту Green Day. Крім "найкращого мюзиклу" Memphis був визнаний переможцем ще в трьох номінаціях "Тоні".

Що стосується Red, то ця постановка виступила ще успішніше, одержавши загалом п`ять премій "Тоні", зокрема в ключовій номінації - за найкращий спектакль. Британець Майкл Грендейдж, який поставив Red, одержав нагороду як кращий режисер.

В індивідуальних драматичних номінаціях відзначили спектакль Fences - виконавці головних ролей Дензел Вашингтон і Віола Девіс одержали по одній премії "Тоні". Не залишилися без уваги і театральні роботи дебютантки Бродвею Скарлет Йоханссон (A View From the Bridge), а також Еді Редмейна (Red). Найкращою актрисою мюзиклувизнали Кетрін Зета-Джонс (A Little Night Music).

Премію "Тоні" заснували в 1947 році, вона вважається театральним аналогом "Оскара". Цього року премія "Тоні" вручалася 64-й раз.