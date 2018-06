Перший рік без Майкла Джексона: нові версії убивства

Сьогодні шанувальники Майкла Джексона відзначають річницю з дня передчасної смерті, на 51-му році, короля поп-музики. Напередодні його сестра Ла-Тойя заявила, що співак був убитий через гроші. "Мертвий він коштує більше, ніж живий", – заявила вона під час телевізійного інтерв`ю, пише Mirror.co.uk.

Раніше на цьому тижні журнал Billboard опублікував відомості, згідно яких за останній рік майнове становище Майкла Джексона (тепер уже його спадкоємців) збільшилося на мільярд доларів. Його маєток Neverland виріс за роки в ціні на 250 мільйонів доларів. Підскочили і продажі від альбомів співака після його смерті – доходи від них склали майже 400 млн. доларів.

Крім того, гроші йдуть від виданих спадкоємцями ліцензій на використання образу Майкла і відрахувань авторських прав. Також відомо, що протягом семи наступних років компанія Sony випустить десять альбомів музиканта, там будуть і пісні, що раніше не видавалися.

Кумир, що передчасно пішов з життя, за версією журналу Forbes, може стати найбагатшим небіжчиком. Його альбом "Тріллер" (1982) до сих пір вважають бестселером – він ставав платиновим – тобто проданим у кількості понад мільйон екземплярів – 29 разів. За рік після раптової смерті поп-короля тільки в США було продано 8,3 млн. екземплярів його альбомів.

Кліп Джексона "Тріллер" занесено в "Книгу рекордів Гіннеса" як найуспішніший в світовій поп-культурі. А найдорожчим за всю історію експерти назвали його кліп "Крик", який обійшовся в 7 млн. доларів. У 1995 році композиція одержала нагороди в 11 номінаціях музичного телеканалу МТВ.

Тим часом, Карен Фей, яка 26 років була подругою і особистим гримером Джексона, висуває свою версію його смерті. За її словами, у співака був роман з дім працівницею і нянею його дітей – Грейс Руарамбой, яка підсадила його на наркотики, пише "Комсомольская правда". "Вона була закохана в нього і не підпускала інших жінок до Майкла. Але найгірше те, що вона тримала його на відстані від друзів, від сім`ї. Після смерті Майкла няня була звільнена. Але зараз мати Майкла знову взяла Грейс доглядати за дітьми, і мені від цього стає страшно... Тому що ця няня-дімпрацівниця в співдружності з лікарями і звела Майкла в могилу", – заявила гример.

А сьогодні, 25 червня, у перші роковини смерті, шанувальникам нарешті дозволять покласти квіти біля місця поховання Майкла на кладовищі Forest Lawn у Лос-Анджелесі. Як очікується, згадати Джексона з`являться декілька десятків тисяч чоловік. Фанатам дозволено буде приходити тільки з букетами – ніяких рукавичок, свічок, пахощів, повітряних куль і плакатів. Відеокамерами користуватися теж буде не можна.

Всередину споруди, де покояться останки короля поп-музики, будуть допущені тільки рідні та близькі Майкла, які, за відомостями преси, планують провести цей день у самоті за містом.

На офіційному сайті американської суперзірки відкрита сторінка для його шанувальників, які присилають туди свої співчуття і слова подяки співакові, до якого вони найчастіше звертаються як до живого. Більшість присягаються у вічній любові до свого кумира. На даний момент у електронній книзі пам`яті залишили записи вже майже 650 тисяч чоловік. Організатори вважають, що не менше мільйона фанів зі всього світу відвідають цього дня офіційний сайт кумира, повідомляє .РИА "Новости"

Користувачі соціальних мереж Twitter і Facebook також цього дня проводять акцію "Спасибі, Майкл Джексон". Багато радіостанцій і телеканали США оголосили, що весь цей день присвятять творчості Джексона.

Нагадаємо, король поп-музики помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. Джексон помер від передозування сильнодіючих препаратів, зокрема анестетика пропофолу.

Єдиним обвинуваченим у справі про смерть Джексона проходить його особистий лікар Конрад Мюррей. Прокуратура Лос-Анджелеса 8 лютого пред`явила Мюррею звинувачення в неумисному вбивстві Джексона. Лікар не визнав себе винним і був звільнений під заставу в розмірі 75 тисяч доларів.

Правда і вигадка про Майкла Джексона

У 2000 році в Монте Карло на церемонії World Music Awards 2000 Майкл Джексон був визнаний "людиною тисячоліття", а в 2001 році ім`я Майкла Джексона було включене в Зал слави рок-н-ролу, а співак відзначив тридцятирічну річницю своєї артистичної діяльності, знов виступивши на сцені з учасниками групи Jackson Five. Після терактів у Нью-Йорку і Вашингтоні співак записав благодійний сингл "What More Can I Give?", у записі якого взяли участь Брітні Спірс, Destiny`s Child, `N Sync та інші зірки.

Найуспішнішим альбомом співака слід вважати випущений в 1982 році "Thriller". Цей диск приніс Майклу сім Grammy. У лютому 2009 року вийшов альбом "Thriller 25", приурочений до 25-их роковин релузу першого "Thriller". До збірки увійшли дев`ять оригінальних композицій із старого, а також ремікси і нова пісня "For All Time". "Thriller 25" вийшов на перше місце в чартах восьми європейських країн, досяг другої позиції в американських і третьою – у британських хіт-парадах. У США було продано 166 тисяч екземплярів цього диска, до звання найбільш поданого альбому не вистачило 14 тисяч проданих копій. Незадовго до смерті Джексона в голосуванні каналу MTV за кращий альбом усіх часів переміг саме "Thriller".

Фірмовий танцювальний рух, який асоціюють з Джексоном, а саме "місячна хода", придумано не ним, а степістом Біллом Бейлі. Але саме Джексон довів цей рух до ідеалу і зробив своїм фірмовим. Танцюрист, виконуючий "місячну ходу", рухається як би і вперед, і назад одночасно. "Місячна хода" вважається одним з найбільш упізнаних танцювальних рухів у світі. Звичайно, це рух танцюрист виконує, стоячи боком до глядачів.

Майклу Джексону приписували багато романів, проте сам співак підтверджував чутки рідко: про відносини з Брук Шилдс він сам розповів у одному з інтерв`ю. Останніми роками Джексону приписували відносини з Памелою Андерсон.

Співак був одружений двічі – у травні 1994 року в Домініканській Республіці на таємній церемонії співак одружився з Лізою Марією Преслі, дочкою Елвіса Преслі. Союз протримався 18 місяців. У листопаді 1996 року Джексон офіційно оголосив про відносини з асистенткою свого дерматолога Деббі Роу – після декількох місяців вони одружилися в Австралії.

У Джексона троє дітей. Дебора Роу народила сина Прінса Майкла і дочка Періс Майкл. Третій син – Прінс Майкл II – з`явився на світ від невідомої сурогатної матері, причому, з чуток, поп-ідол навіть ніколи не зустрічався з цією жінкою.

Про здоров`я Джексона також ходило багато чуток, проте, єдина недуга, в якій він зізнавався сам, – вітіліго: зміна пігментації. Саме через це, за словами співака, його шкіра так радикально посвітлішала.

NEWSru.com