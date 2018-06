"Thriller" Майкла Джексона перетворять на повнометражний фільм

Режисер Кенні Ортега зніме повнометражний фільм, заснований на відеокліпі Майкла Джексона "Thriller".

Зазначимо, що Ортега працював як режисер над документальним фільмом "Майкл Джексон: От і все" ("This Is It"), що вийшов у прокат у жовтні 2009 року.

Сценарій до фільму напише Джеремі Гарелік ("Хлопчачий вечір у Вегасі"). У сюжеті буде якось задіяний Вінсент Прайс – актор, що вимовляв у ролику "Thriller" закадровий текст. Крім того, герої кліпу дивилися в кінотеатрі вигаданий фільм жахів за участю Прайса. Відзначимо, що актор помер у 1993 році. Проте в заснованому на кліпі Джексона фільмі згадуватимуться сам Прайс і місто, в якому він виріс.

Пісня "Thriller" увійшла до однойменного альбому Майкла Джексона, виданого в 1982 році. Кліп на композицію був знятий режисером Джоном Лендісом ("Американський перевертень у Лондоні", "Помінятися місцями"). Тривалість ролика складає 14 хвилин. Сюжет у нього такий: Джексон веде дівчину в кіно. Потім пара зустрічається із зомбі, і Майкл сам перетворюється на одне з них.

Lenta.ru