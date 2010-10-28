"Thriller" Майкла Джексона перетворять на повнометражний фільм
Сценарій напише Джеремі Гарелік
Режисер Кенні Ортега зніме повнометражний фільм, заснований на відеокліпі Майкла Джексона "Thriller".
Зазначимо, що Ортега працював як режисер над документальним фільмом "Майкл Джексон: От і все" ("This Is It"), що вийшов у прокат у жовтні 2009 року.
Сценарій до фільму напише Джеремі Гарелік ("Хлопчачий вечір у Вегасі"). У сюжеті буде якось задіяний Вінсент Прайс – актор, що вимовляв у ролику "Thriller" закадровий текст. Крім того, герої кліпу дивилися в кінотеатрі вигаданий фільм жахів за участю Прайса. Відзначимо, що актор помер у 1993 році. Проте в заснованому на кліпі Джексона фільмі згадуватимуться сам Прайс і місто, в якому він виріс.
Пісня "Thriller" увійшла до однойменного альбому Майкла Джексона, виданого в 1982 році. Кліп на композицію був знятий режисером Джоном Лендісом ("Американський перевертень у Лондоні", "Помінятися місцями"). Тривалість ролика складає 14 хвилин. Сюжет у нього такий: Джексон веде дівчину в кіно. Потім пара зустрічається із зомбі, і Майкл сам перетворюється на одне з них.
Lenta.ru