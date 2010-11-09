Майно львівського музею окупаційних режимів забрали у СБУ

Цілісний майновий комплекс Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" передають до сфери управління Українського інституту національної пам`яті. Зокрема, 4 листопада було підписано акт прийому-передачі цілісного майнового комплексу музею, – повідомив 8 листопада під час брифінгу перший заступник голови Львівської ОДА Мирон Янків.

Ініціатива створення музею з`явилась 2005 року, а 2008 року СБУ було виділено приміщення та земельну ділянку під музей. 2009 року тут було відкрито першу експозицію, згодом музей отримав статус національного, а Кабміну було доручено опрацювати питання щодо його передачі у сферу управління Українського інституту національної пам`яті.

"На жаль, попередній уряд цього питання не вирішив. Розуміючи, що СБУ – не та структура, де може ефективно розвиватися і працювати такий музей, президент видав указ про вжиття заходів щодо передачі музею Інституту національної пам`яті, а також забезпечення його належного фінансування з державного бюджету", – передає ТСН слова Янкова.

Він зауважив, що Кабмін, СБУ та Львівська ОДА вжили заходів для оперативної передачі музею, відтак уже 4 листопада було підписано акти прийому-передачі.

За словами Мирона Янкова, це було здійснено за участі спеціальної уповноваженої комісії у складі представників МВС, СБУ, Львівської ОДА, Інституту національної пам`яті та музею-меморіалу.

"Мова йде про передачу майнового комплексу: будівлі музею, корпусів, які використовуються під музей. Також буде передано частину приміщень від МВС для потреб музею. Наразі акт підписано і передано до Києва. Також обговорюється питання створення юридичної особи та збереження для музею статусу національного", – сказав Янків і додав, що ЛОДА хоче, аби це відбулося тільки шляхом внесення змін до статуту музею і є відповідний лист до директора інституту Валерія Солдатенка з цього приводу. Він додав, що працівники музею зараз орендують приміщення у режимному корпусі СБУ.

Янків зазначив: "Голова Львівської ОДА також підпише доручення про створення робочої групи з метою надання допомоги музею "Тюрма на Лонцького" (до робочої групи увійдуть представники ЛОДА, СБУ, Львівської міської ради тощо). Є багато проблем, які потребують вирішення: ремонт приміщення, даху, безперебійне надання комунальних послуг, покращення умов для проведення наукової діяльності тощо. Всі питання передачі ми супроводжуємо, залучаємо юристів. Директор музею Руслан Забілий зараз працює у Києві. Ми проводимо регулярні зустрічі", – сказав він.

Янків наголосив, що після передачі музею "Тюрма на Лонцького" у сферу управління Українського інституту національної пам`яті музей залишиться у Львові. "Керівництво музею відпрацьовує фінансові пропозиції щодо фінансування ремонту, консервації, встановлення системи автономного опалення", – сказав Янків. Він зауважив, що наразі важко назвати, про які кошти йдеться.

Крім того, він зауважив, що ЛОДА проводитиме розмови з управліннями комунальної власності міста та області про виділення додаткових приміщень для музею під проведення наукової роботи. "Це мають бути приміщення, які відповідають таким вимогам", – додав Янків.

"Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" зможе ефективно працювати у складі інституту. Він зможе удосконалювати свою роботу, відкривати нові експозиції, розширювати міжнародні зв`язки, оскільки буде "ефективне фінансування з державного бюджету".

Разом з тим, Янків розповів, що процес передачі музею "Тюрма на Лонцького" може тривати 2 місяці. "Сподіваємось передати його Інституту національної пам`яті до кінця року", – сказав Янків.

8 вересня Співробітники Служби безпеки України затримали Руслана Забілого.

Сам Забілий повідомив, що співробітники СБУ без його дозволу вилучили у нього ноутбук і два жорсткі диски, де зберігався весь масив матеріалів, які стосуються діяльності ОУН-УПА.

У свою чергу в СБУ заявили, що Забілий є співробітником СБУ і був затриманий за підозрою в розголошуванні державної таємниці.

14 вересня СБУ провела обшуки в кабінетах співробітників Національного музею "Тюрма на Лонцького" у Львові. У результаті з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів.

Під тиском громадськості Віктор Янукович розпорядився передати музей з підпорядкування СБУ до сфери управління Інституту національної пам’яті у вересні 2010.

Валерій Солдатенко – уродженець Донеччини, з 1976 р. до 1984 р. працював у філіалі Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Розробляв питання історії більшовицьких організацій України на початку XX століття. На матеріалах цих досліджень у 1981 р. захистив докторську дисертацію.

У 1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. - завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України. У 1992-2010 роках - завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України.

У липні 2010 указом кабміну Миколи Азарова Солдатенка було призначено головою Інституту національної пам`яті, замінивши Ігора Юхновського.