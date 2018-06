iTunes почав продаж записів The Beatles

Повне зібрання записів The Beatles з`явилося в музичному онлайн-магазині iTunes.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Apple.

На iTunes викладено всі номерні альбоми ліверпульської четвірки і збірник синглів Past Masters в перевиданому варіанті, а також офіційні збірки найкращих пісень, відомі як синій і червоний альбоми.

Зазначимо, що в каталозі iTunes поки відсутні три подвійні збірки ауттейків та альтернативних версій із серії Anthology, які були випущені EMI в 1995 і 1996 роках, а також збірка живих виступів на радіо Live At The BBC (1994).

Окремо кожен із дисків коштує 12,99 долара, а подвійні альбоми оцінено в 19,99 долара. Вартість кожного окремого треку The Beatles склала 1 долар і 29 центів.

Увесь каталог, зібраний під назвою The Beatles Box Set, можна придбати за 149 доларів. Як бонус для тих, хто завантажив бокс-сет цілком, додається безкоштовний доступ до концертного відео Live at the Washington Coliseum, 1964, яке було знято під час першого візиту The Beatles до США.

Один із засновників Apple Стів Джобс заявив, що "задоволений і вражений" тим фактом, що The Beatles і їх рекорд-лейбл після стількох років суперечок і судових процесів погодилися розмістити записи на iTunes. Позитивно оцінили результат справи і учасники The Beatles, що залишилися в живих, - Пол Маккартні і Рінго Старр, а також вдова Джона Леннона Йоко Оно і вдова Джорджа Харрісона Олівія.

Конфлікт між ліверпульською четвіркою і компанією Джобса почався в 1987 році, коли бітлівська Apple Corps подала на Apple Computers в суд через торгову марку. Сторони уклали договір, згідно з яким компанія Джобса могла використовувати назву Apple, але не повинна була включатися в музичний бізнес.

У 1991 році, після того, як один з комп`ютерів Apple було обладнано музичним midi-портом, Apple Corps подала другий позов: тоді сторони знову домовилися вирішити питання без суду, причому комп`ютерна компанія виплатила 26,5 мільйона доларів, пообіцявши не займатися продажем музики. У 2003 році Apple Corps звинуватила Apple Computers в порушенні цієї обіцянки, коли компанія Джобса запустила інтернет-магазин iTunes.

Нагадаємо, що у вересні стало відомо про те, що Google запустить свій музичний сервіс наприкінці грудня 2010 року.

Lenta.ru