Британський художник створює картини з жуйок (фото)

Лондонський художник Бен Вілсон останні шість років займається незвичайним промислом, він розфарбовує жуйки, що прилипли до асфальту і бруківки мостової.

За словами самого художника, його роботи покликані додати трішки барв і різноманітності в повсякденне життя мешканців мегаполісу.

На виготовлення однієї роботи потрібно від двох годин до трьох днів.

На сьогоднішній день з-під пензля Вілсона вийшло понад вісім тисяч подібних творів.

Крім власних ідей художник готовий реалізовувати задуми своїх знайомих і просто перехожих. А нещодавно до нього звернулися представники Королівського товариства хімії, що попросили зобразити всі відомі 118 елементів періодичної таблиці елементів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про художника із Запоріжжя Максима Огородного, який створив серію картин з мух під назвою Муха - теж людина.

Корреспондент