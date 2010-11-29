У КМДА обіцяють не продавати муніципальні кінотеатри

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО пообіцяв директорам чотирьох кінотеатрів Києва – «Ленінград», «Лейпциг», «Флоренція» та «Росія» - не продавати ці муніципальні кінокомплекси.

Як повідомляє радіо «Свобода», Л.НОВОХАТЬКО під час зустрічі із керівництвом кінотеартів запевнив, що найближчим часом заклади не підуть під приватизацію, а залишаться у комунальній власності, однак попередив: якщо у кінотеатрах не наведуть лад з документацією, їхні директори залишаться без роботи.

На сьогодні муніципальні кінотеатри Києва тимчасово припиняють протести. Завдяки досягнутим домовленостям з керівництвом міста кінокомплекси мають шанс уникнути долі кінотеатру імені Довженка, приміщення якого цього літа знесли нові власники. Тепер на місці одного з найвідоміших українських кінотеатрів будується торгово-розважальний центр, відзначає радіо «Свобода».

«Приватизації не буде, в програмі приватизації кінотеатри відсутні. Чиновники розуміють, що комунальні кінотеатри повинні лишитись у міста, оскільки це – цінні культурні осередки. За соціальною ціною людина може цілком спокійно піти подивитись кіно», – прокоментувала директор кінотеатру «Ленінград» Ірина БОГОРСЬКА.

Водночас начальник Головного управління культури Київської міськдержадміністрації Світлана ЗОРІНА вважає, що питання полягало не у приватизації. Колективи муніципальних кінотеатрів вийшли на вулиці, коли їхні директори отримали з Головного управління культури листи про те, що вони можуть втратити посади, як тільки закінчаться їхні контракти. Чиновники виявили, що статути чотирьох київських кінокомплексів було анульовано, тож тепер документація кінотеатрів не відповідає вимогам діючих законів.

«За цей час було змінено законодавство в місті, і на сьогодні всіх директорів комунальних підприємств призначає своїм розпорядженням персонально ПОПОВ», – додала С.ЗОРІНА.

За її словами, від сьогодні – 29 листопада – розпочинається робота із погодження статутів кінотеатрів, аби до кінця року привести в норму всю документацію.

Тим часом, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив радіо «Свобода», що статути муніципальних кінокомплексів у 2007 році анулювали навмисне – через бажання минулої влади приватизувати кінотеатри. «Таким чином, контракти б закінчились, нові директори не були б призначені, а всі кінотеатри, які є муніципальними підприємствами, стали б частинами одного спільного об’єднання кінотеатрів без юридичної особи. І тоді директор, який би керував усіма цими муніципальними закладами, міг би розпоряджатися ними як власністю, і саме через його руки й відбувався би механізм приватизації», - сказав він.

Колективи муніципальних кінотеатрів налаштовані рішуче: якщо столична влада не виконає обіцянки, вони знову вийдуть на вулиці, повідомляє радіо «Свобода».