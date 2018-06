Херст інкрустував діамантами череп новонародженог

Демієн Херст (Damien Hirst) інкрустував череп новонародженого немовляти вісьмома тисячами білих і рожевих діамантів і назвав цю роботу "Бога ради" (For Heaven`s Sake), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Daily Telegraph.

2007 року Херст, у якого смерть є центральною темою всієї творчості, вже представвляв публіці один діамантовий череп - щоправда, дорослої людини. Твір, названий "За любов Господа" (For the Love of God) і прикрашений 8601 діамантом, був оцінений в 100 мільйонів доларів. Зараз він належить консорціуму інвесторів, куди входять сам Херст, його менеджер Френк Данфі і український меценат Віктор Пінчук.

Межі Лондона діамантовий череп вперше залишив у грудні минулого року: до того жоден музей миру не зміг покрити вартість його страховки.

Прем`єра черепа "Бога ради" відбудеться 18 січня в Гонконзі, в азіатській філії галереї Ларрі Гагосяна. Вартість страховки, так само як і вартість матеріалів, поки тримаються у секреті. Відомо лише, що коштовні камені надані постачальниками британського королівського двору, ювелірами Bentley & Skinner, а череп входив до купленої художником колекції кунсткамери XIX століття.

Херст стверджує, що ідея інкрустувати людські черепи прийшла йому під впливом мистецтва стародавніх ацтеків. "Для мене це спосіб прославити протистояння смерті. Коли дивишся на череп, ти думаєш, що це символ кінця, але якщо кінець такий прекрасний, то він вселяє надію".