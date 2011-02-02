Посол України в РФ про бібліотеку: методи були незграбні, кажімо прямо

Російська сторона визнала, що проблеми з Бібліотекою української літератури у Москві повинні були розв`язуватися іншими методами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО сказав на прес-конференції у Москві.

«Якщо говорити про те, ким була спровокована ця ситуація, якщо говорити про кримінальну справу і третій обшук, - можу сказати одне, що під час контактів, які були останнім часом, представники російської сторони погодилися з тим, що щось було зроблене не так. Якщо навіть і були підстави для відкриття кримінальної справи, а це ніхто не ставить під сумнів, то, напевно, методи мали бути використані інші, а не такі незграбні – кажімо прямо», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Водночас, він зазначив, що коментувати хід слідства некоректно, а напруга навколо цієї теми знята.

«Весь скандал почався з якогось крику на весь світ, що закрили українську бібліотеку в Москві. Якщо розібрати ситуацію, то бібліотеку ніхто не закривав ні на один день, а, по-друге, ця бібліотека - не українська, це бібліотека московської мерії, про це чомусь ніхто не говорив», - сказав посол.

Він підкреслив, що Бібліотека української літератури в Москві фінансується за кошти уряду Москви.

Разом з тим В.ЄЛЬЧЕНКО підкреслив, що Україна втрутилася у ситуацію навколо бібліотеки, що дозволило зняти проблему.

Про школу: батьки повинні бути впевнені, що діти після неї діти зможуть вступити в будь-який вуз

Володимир ЄЛЬЧЕНКО не виключає, що з 1 вересня у Москві запрацює українська школа, зазначивши, що посольство України давно займається питанням відкриття української школи у Москві, і недавно про можливість її відкриття заявив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що спочатку головною проблемою у відкритті української школи у Москві здавалася наявність відповідного приміщення, але ці питання виявилися вторинними.

«Я кілька разів зустрічався з керівництвом Москви, зокрема мером Сергієм СОБЯНІНИМ, його заступниками, і одержав запевнення, що проблеми з приміщенням не буде», - сказав він.

На думку посла, у першу чергу потрібно зібрати достатню кількість заявок з боку громадян РФ, які готові віддати своїх дітей навчатися у такій школі.

«Тому на першому етапі починати треба не зі школи, а з класу, і у міру збільшення числа учнів це може перетворитися і на школу», - сказав дипломат.

Друге, не менш важливе питання, за словами посла, це сертифікація школи.

«Батьки повинні бути впевнені, що діти після її (школи – УНІАН) закінчення зможуть вступити у будь-який виш України і Росії, а в ідеалі – і світу. В іншому разі школа повних перспектив не матиме», - вважає він.

За словами посла, необхідно підписати додаткову угоду між країнами, згідно з якою «ця школа випускатиме учнів, які матимуть можливість продовжити свою освіту».

«Я теж сподіваюся, що школа, яку ми створимо з 1 вересня цього року, випускатиме людей, які далі зможуть без проблем діставати вищу освіту... Думаю, найближчим часом це питання буде винесене на засідання гуманітарного комітету міждержкомісії», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Про діаспору й організації: говорити про те, що Україна може тут щось створити - це не зовсім правильно

Росія обіцяє не перешкоджати діяльності українських діаспоральних організацій на своїй території, запевнив Посол, наголосивши, що українську владу “не може не хвилювати” діяльність українських організацій у РФ.

При цьому посол акцентував увагу на тому, що організації ці створюються російськими громадянами, на російській території і діють відповідно до російського законодавства.

«Тому говорити про те, що Україна може тут щось створити - це не зовсім правильно. Ми б дуже хотіли, щоб українці, які проживають тут, самоорганізовувалися і створили дійсно потужну хорошу організацію, яка, скажу прямо, не словом, а справою показувала свою діяльність», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

«Я не беруся судити, що краще: продовжити діяльність існуючої організації або створити нову організацію. Це справа самих українців», - додав посол.

«Ми маємо завірення з боку російської влади – Адміністрації Президента і МЗС Росії - про те, що вони готові всіляко цим процесам сприяти», - підкреслив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол повідомив, що на 5 лютого запланована його зустріч з активістами українських організацій Москви, а також деяких регіонів РФ: Новосибірської області, Татарстану, Башкирії та інших. «Я хотів би почути їх щирі думки, які у них плани», - сказав він.

«Нам би хотілося, щоб у РФ діяли не сотні розрізнених організацій, а одна серйозна організація, яку б об`єднували єдині цілі, виразні принципи, яка б займалася зрозумілою діяльністю і не розпорошувала свої зусилля на якісь дрібні проекти, які не дають значущий результат», - додав посол.

«Ось якби вдалося таку організацію одну створити, то це було б ідеально», - вважає він.

У той же час, за словами В.ЄЛЬЧЕНКА, у РФ діють близько ста українських об`єднань, і тому говорити про одну організацію «нереально».

Він додав, що зустрічався з керівниками багатьох українських організацій у регіонах РФ, але про проблеми, про які говорить керівництво Московського відділення Об`єднання українців Росії, не почув. «Там йде нормальна взаємодія з місцевими владами. Є проблеми і питання, але вони розв`язуються у робочому порядку», - додав В.ЄЛЬЧЕНКО.

«Ось на цій запланованій зустрічі з активом я б хотів почути альтернативні думки, а не тільки ті, які ми чуємо з Москви впродовж останніх кількох місяців», - сказав він.

Про телеканали: все, що треба, це знайти партнера і підписати документи

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії вважає, що у менеджменту провідних українських телеканалів недостатньо волі і компетенції, щоб реалізувати обіцяний вихід у російський інформаційний простір.

«Гальмує процес (початку трансляції українських телеканалів у Росії - УНІАН) небажання або невміння певних людей розв`язати цю проблему. А якщо говорити далі – це моя особиста думка, то це і бажання деяких людей вирішити свої питання за рахунок держави», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО, відповідаючи на питання, що заважає появі українських телеканалів у Росії.

При цьому він запевнив, що ніяких перешкод для цього не існує. «Все, що потрібно, це те, що люди, які хочуть запустити телеканал і природно - заробляти на ньому гроші, повинні тут знайти партнера – а такі є, я знаю точно, порозумітися з ним і підписати необхідні документи», - сказав посол.

За його словами, посольство неодноразово надсилало українським телеканалам усі необхідні дані людей, які готові цим займатися з російської сторони.

«У відповідь ми одержуємо чергові листи з Києва з проханням дізнатися, чому, мовляв, хтось щось не хоче вирішувати. А треба просто сісти в Києві на поїзд, прибути до Москви, сісти за стіл переговорів і домовитися. Посольство ж створить для цього всі необхідні умови», - сказав керівник українського диппредставництва.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи лежить відповідальність на менеджменті українських телеканалів, посол сказав: «Мабуть, так».

«Я чітко бачу, що немає якогось фізичного контакту між людьми в Києві і Москві, покликаних це питання вирішити», - додав він.