Музей у ставці Гітлера - питання важливе і чутливе

Представники Великої Британії і Швейцарії вважають цікавим і соціально важливим створення історико-меморіального комплексу на території ставки «Вервольф» під Вінницею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили у Вінниці під час семінару молодих мерів міст Східної Європи.

Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР зазначив, що знає про існування такої експозиції і вважає, що це завжди буде цікаво для туристів. «Я знаю, що така експозиція є і це завжди буде цікаво для туристів. Тому що все, що стосується розвитку Другої Світової війни – завжди цікаво для наших громадян», - зазначив він.

Л.ТЕРНЕР також додав, що «на жаль, я поки цю ставку не бачив, і мені цікаво було б її подивитися».

Директор Швейцарського бюро співпраці в Україні Мануель ЄТТЕР сказав, що питання створення подібного музею або меморіального комплексу у будь-якому випадку є надзвичайно чутливим з соціальної точки зору. «Питання збереження пам`яті і сприйняття різними людьми історичної події може бути дуже соціальне чутливим, але я б хотів сказати, що ми підтримуємо ідею збереження людської пам`яті щодо трагічних подій, які відбувалися», - прокоментував М.ЄТТЕР.

Як повідомляв УНІАН, голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА наполягає на створенні туристичного маршруту на «Ставку Вервольф», який планується відкрити до дня Перемоги 9 травня 2011 року. М.ДЖИГА також припускає, що обласний бюджет матиме 2% додаткового доходу після створення історико-меморіального комплексу пам`яті жертв фашизму на території ставки «Вервольф».

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" (нім. Werwolf - «перевертень») розміщувалася за 8 км на північ від Вінниці біля с. Коло-Михайлівка. Вона призначалася для управління військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники допускають, що і для подальших бойових дій у напрямі Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти ставка почала з квітня 1942; у березні 1944 р. напередодні німецького відступу ставку висадили у повітря.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» в Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриттів - 4,5 м.