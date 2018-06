Оголошена конкурсна програма короткометражок Каннського кінофестивалю

Опублікована конкурсна програма короткометражних фільмів 64-го Каннського кінофестивалю. До неї увійшли дев`ять фільмів, знятих режисерами з дев`яти різних країн.

У конкурс увійшли: Привид (Ghost) південнокорейського режисера Ма Дачі (Ma Dahci), Купальник 46 (Badpakje 46) бельгійця Ваннеса Дестоопа (Wannes Destoop), Я такий щасливий (Soy tan feliz) аргентинця Володимира Дурана (Vladimir Duran), Ведмідь (Bear) австралійця Неша Еджертона (Nash Edgerton), Рана (Kjottsar) норвежки Лізи Марі Гамлем (Lisa Marie Gamlem), Йолоп (Meathead) новозеландця Сема Холста (Sam Holst), Не важливо (Ce n`est rien) канадця Ніколя Руа (Nicolas Roy), Батькове лоно (Paternal Womb) японця Мегумі Тацакі (Megumi Tazaki) і Хрест (Cross) Марини Врода (Maryna Vroda), що представляє Францію.

Найкоротшою роботою, представленою в конкурсі, став фільм з Австралії, який триває вісім хвилин, тоді як роботи бельгійського та японського режисерів мають максимально дозволений у конкурсі хронометраж - 15 хвилин.

За умовами участі у змаганні, представлені в ньому роботи не повинні ніде демонструватися до Каннського фестивалю.

Журі під головуванням Мішеля Гондрі (Michel Gondry) вибере володаря Золотої пальмової гілки в категорії Найкращий короткометражний фільм до церемонії закриття 64-го Каннського кінофестивалю, яка відбудеться 22 травня.

У 2010 році Золоту пальмову гілку за короткометражне кіно отримала анімаційна стрічка француза Сержа Аведікяна Собача історія.

Раніше оголошували список фільмів, які увійдуть до паралельної програми 64-го Каннського кінофестивалю - Тиждень критики.

Нагадаємо, що 64-й Каннський кінофестиваль триватиме з 11 по 22 травня 2011 року. 14 квітня була оголошена його офіційна програма.

Журі основного конкурсу очолить Роберт де Ніро, а журі Особливого погляду - Емір Кустуріца. Суддівство анімаційних картин довірили режисерові Мішелю Гондрі.

У 2010 році Золоту пальмову гілку завоював тайський режисер Апічатпонг Вірасетакул за фільм Дядечко Бунмі, який міг згадати свої минулі життя (Uncle Boonmee Who Can recall His Past Lives).



