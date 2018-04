Ot Vinta відіграють на розігріві у Korn

Літо для рівненського гурту Ot Vinta традиційно являється гарячою фестивальною порою. Цього року хлопці порушувати традицію не збираються, крім того, активно гастролюватимуть теренами Європи.

Власне, сезон єврогастролей вже успішно відкритий. «Гвинти» щойно повернулися з Німеччини, де виступили в якості хедлайнерів на студентському фествиалі Campus Fest, що проходив 6-7 червня в місті Лейпциг. Дорогою Ot Vinta завітали також у містечко Халле, де дали клубний концерт. Фірмовий украбіллі прийшовся німецькій молоді до смаку, що ще раз доводить, що для справжнього рок-н-рольного драйву кордонів не існує.

Наступний євро-виїзд Ot Vinta відбудеться до Словаччини, на потужний рок-фестиваль Hodokvas, що проходитиме 4-5 липня неподалік Братислави. Загалом у цьому фесті братиме участь понад п`ять десятків команд із різних країн. Зокрема, це всесвітньовідомі гурти Korn (США), Placebo (Велика Британія), Kosheen (Велика Британія), No Means No (Канада), та барабанщик легендарних The Ramones - Маркі Реймон з сольним проектом.

Ot Vinta вийдуть на сцену перед хедлайнерами другого дня Ходоквасу - монстрами ню-металу, гуртом Korn. А наприкінці липня «Гвинти» вирушають у Голландію - там вони ділитимуть сцену з ветеранами року Status Quo на фестивалі Zwarte Cross fest.

Проте, як виявилося, цікавляться творчостю Ot Vinta і в більш віддаленому закордонні. Нещодавно гурт отримав листа від представника японської компанії Art Union Group, яка володіє мережею музичних дістро, що спеціалізуються на рок-музиці та рок-атрибутиці. Пан Такаюкі Саіто повідомив, що в Японії є чимало поціновувачів творчості Ot Vinta, які дуже настирливо вимагають, щоб диски гурту з`явились на полицях його крамниць. Отже перша партія альбомів «Дриг-тин-димба», «Дарма я наївся цибулі» та «Попереду» вже тішить вуха японських меломанів. Хто знає, може наступного літа хлопці гайнуть на гастролі вже за океан?

За матеріалами music.com