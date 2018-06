Актор Джеймс Франко випустить музичний альбом

Актор Джеймс Франко, який цього року був ведучим церемонії "Оскар", випустить музичний міні-альбом. Над матеріалом для платівки Франко працював разом з американським артистом Келапом Лінзи (Kalup Linzy). Спільний проект отримав назву Kalup and Franco. Дебютна запис дуету "Turn It Up" буде видано лейблом Dutty Arts. Міні-альбом надійде в продаж в цифровому форматі і на фізичних носіях 12 липня 2011.

Джеймс Франко знімався у фільмах "Людина-павук", "Харві Мілк", "Ананасовий експрес", "Американський злочин" і "127 годин". Остання робота принесла йому номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Проте нагорода дісталася Коліну Ферту за роль у фільмі "Король каже!".

Раніше Франко вже виявляв інтерес до видів діяльності, відмінних від зйомок у кіно. Зокрема, восени 2010 року актор опублікував свою першу книгу - збірник оповідань "Пало-Альто".

ТСН