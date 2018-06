10 червня в історії

1652-й — Джон Халл відкрив перший монетний двір в Америці.

В 1793 році в Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк.

1829 рік — в Англії відбулися перші змагання між веслярами Оксфордського і Кембриджського університетів. Переміг Оксфорд, а традиція жива й досі.

1907 року французькі інженери брати Люм`єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, запланувавши його використовувати для виробництва кольорового кіно.

В 1909-му вперше у світі використали сигнал SOS.

SOS — окремий символ азбуки Морзе, представлений у вигляді послідовності букв лише для зручності запам`ятовування. Такі символи записують з лінією поверх букв: SOS. Всупереч поширеному переконанню, SOS не є абревіатурою. Це просто випадково вибрана послідовність, зручна для запам`ятовування і легко розпізнавана на слух. Фрази, які часто пов`язують з цим сигналом, такі як анг. "Save Our Souls" (врятуйте наші душі), "Save Our Ship" (врятуйте наш корабель), "Swim Or Sink" (пливіть або потонемо), або навіть "Stop Other Signals" (припините інші сигнали), з`явилися вже після ухвалення сигналу. З 1 лютого 1999 року ухвалою Міжнародної морської організації сигнал SOS замінено автоматизованою системою повідомлення про лихо, замкненою на глобальну мережу космічних сателітів. Вона дозволяє миттєво визначити місце корабельної катастрофи з точністю до 200 метрів.

1936-й – в СРСР заснована кіностудія "Союзмультфільм".

В 1943-му угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

Він працював на замовлення Британських Королівських повітряних сил, яким потрібна була ручка, здатна писати на великих висотах за низького тиску В сучасному вигляді кулькова ручка винайдена угорським газетним редактором Ласло Біро. Він, втікаючи від переслідувань нацистів, емігрував до Аргентини. Такі ручки називають в його честь "біроме". Спочатку кулькові ручки призначались для Королівських військово-повітряних сил Великобританії, оскільки звичайні чорнильні авторучки не функціонували в літаках на значній висоті.

Цього дня народилися:

В 1911 році —Петро Вескляров, український актор театру й кіно, ведучий.

Телевізійний казкар Дід Панас 0 легендарний ведучий програми "На добраніч, діти!". Знімався у фільмах "Іванна", "Народжені жити", "Гадюка", "Вій" ..

1929 року народилася Людмила Зикіна, російська співачка, художній керівник та солістка Державного академічного Російського народного ансамблю "Росія".

1941 рік — Аїда Ведищева (Іда Вайс), радянська естрадна співачка.

Виконавиця "Пісеньки про ведмедів" у фільмі "Кавказька полонянка" і "Помоги мне!" у фільмі "Діамантова рука", також – "Лесной олень", "Колисова Ведмедиці" "Чунга-Чанга".

1968 року народилася Оксана Робськи (Полянська), російська підприємниця і письменниця ("Кежуал", "Заміж за мільйонера").

В 1976-му – Андрій Шевченко, український журналіст і політик, народний депутат від БЮТ.

На початку 2003 став одним з ініціаторів утворення 5-го каналу - непідцензурного цілодобового інформаційного телеканалу. Шевченко став шеф-редактором новоутвореного каналу, сформував його інформаційну службу, разом Романом Скрипіним вів авторську програми "Час". Автор слогану "Канал чесних. Дружина Андрія -телеведуча Ганна Гомонай.

У 1983 році народилася МакSим (Марина Абросимова), російська поп-співачка.

Псевдонім, за словами самої співачки, походить від імені брата Максима і від прізвища самої співачки - Максимова. Проте відомо, що її справжнє прізвище - Абросимова, що підтверджується, наприклад, даними офіційного сайту співачки. Успіх прийшов до співачки з випуском 28 березня 2006 альбому "Трудний возраст", який розійшовся тиражем понад 1,5 мільйона копій, і вже в 2007 році МакSим стала комерційно найуспішнішою співачкою в Росії.

ТСН