28-30 жовтня – IV Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz in Kiev 2011»

28-30 жовтня в Києві відбудеться четвертий Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz in Kiev 2011». Основним концертним майданчиком фестивалю вже традиційно стане Міжнародний центр культури та мистецтв (Жовтневий палац), де протягом трьох фестивальних днів пройдуть виступи шести музичних колективів.

У ці дні українську столицю відвідають справжні зірки світового джазу: бразильська співачка Таня Марія та польське тріо Марціна Василевського, американські музиканти – Девід Кракауер і Madness Orchestra, квартет барабанщика Антоніо Санчеса та квінтет басиста Стіва Своллоу (за участі знаменитої піаністки і органістки Карли Блей). Завершать програму фестивалю справжні зірки smooth-джазу – американська гурт Fourplay.

Першими на сцену Жовтневого палацу 28 жовтня вийдуть знамениті польські музиканти, артисти легендарного лейбла ECM – тріо Марціна Василевського (Marcin Wasilewski Trio). Піаніст і композитор Марцін Василевський, контрабасист Славомир Куркевич і барабанщик Міхал Міськевич грають разом уже майже 20 років. Оглядач впливово журналу JazzTimes Томас Конрад так говорить про музику Marcin Wasilewski Trio: «Марцін Василевський мислить не так, як більшість сучасних джазових піаністів. Його імпровізації, його почуття музичного простору і звукові образи по-справжньому свіжі і містичні».

У другому відділенні першого фестивального дня вперше в Україні виступить кларнетист зі світовим ім`ям Девід Кракауер (David Krakauer) у супроводі Madness Orchestra. Музикант з початку 90-их років минулого століття тісно співпрацює зі знаменитим авангардним музикантом і композитором Джоном Зорном. У програмі, з якою Девід Кракауер відвідає Київ, прозвучать композиції з масштабного проекту The Book of Angels, відібрані особисто Джоном Зорном, а також авторська музика кларнетиста.

Другий фестивальний день – 29 жовтня – відкриє американський квартет Антоніо Санчеса «Migration». Ансамбль отримав свою назву від першого і поки єдиного студійного альбому, записаного знаменитим барабанщиком Антоніо Санчесом в якості лідера. Диск вийшов у 2007-му році, і журналістами популярного джазового ресурсу «All About Jazz» був названий одним з найкращих дебютів року. До того часу мексиканського музиканта Антоніо Санчеса (Antonio Sanchez) вже давно називали в числі найбільш видатних барабанщиків свого покоління. Популярність він отримав, гастролюючи з Dizzy Gillespie`s United Nation Orchestra. Пізніше був учасником тріо Данило Переса, Pat Metheny Group і тріо Пета Метіні (разом з Крісченом Макбрайдом).

У суботу 29 жовтня на сцену вийде і справжня зірка бразильського джазу – співачка Таня Марія (Tania Maria) і її Viva Brazil Quartet. Музичний стиль, в якому працює Таня Марія, не можливо визначити кількома словами. Безумовно, це бразильська музика, де химерним чином змішалися елементи джазу, поп-музики, самби, ритм-н-блюзу, боса-нови, фанку. На питання, як вона б сама охарактеризувала власний виконавський стиль, Таня Марія відповідає оригінально: «Я – жінка. А жінки можуть багато речей робити одночасно: співати, танцювати, готувати їжу і шити. Чим більше елементів ви вкладете в музику, тим краще – тим більше задоволення. Те, що у мене виходить на сцені, виходить спонтанно. А як назвати це – справа критиків».

У третій день фестивалю «Jazz in Kiev 2011» – 30 жовтня – уперше в Україні дасть концерт славнозвісний басист Стів Своллоу (Steve Swallow) зі своїм квінтетом, у складі якого Київ також відвідає легендарна піаністка, органістка та бенд-лідер Карла Блей (Carla Bley ). Своллоу неодноразово займав перші місця в щорічному чарті найкращих басистів журналу Down Beat як у колонці читачів, так і в колонці критиків. Його композиції виконували багато відомих музиканти, зокрема, Джим Холл, Білл Еванс, Чік Коріа, Стен Гетц, Гері Бертон тощо.

Закриватимуть фестивальну програму зірки smooth-джазу – американський супер-гурт Fourplay, в складі якої клавішник Боб Джеймс, басист Натан Іст, барабанщик Харві Мейсон і гітарист Чак Лоуб. У своїй творчості музиканти майстерно поєднують мелодику R&B і поп-музики з джазовою імпровізацією. На рахунку Fourplay 20 років успішної кар`єри, більше десятка студійний альбомів, а також кілька номінацій на Grammy Awards і почесна нагорода Конгресу США Congressional Record за видатний внесок у розвиток музичної індустрії.

У рамках фестивалю «Jazz in Kiev 2011» уже традиційно пройдуть джазові заходи, що обрамляють основні концертні дні. Відбудуться джазові кінопокази (21-23 жовтня), які організовує Леонід Гольдштейн і які вже встигли полюбитися киянам. Зустріч з любителями джазу проведе відомий російський джазовий критик і письменник Володимир Фейєртаг.

Відбудеться і дитячий джазовий майстер-клас, який Олексій Коган цього разу проведе під відкритим небом – на Пейзажній алеї. Крім того, безпосередньо в дні фестивалю кияни зможуть відвідати безкоштовні майстер-класи справжніх джазових зірок, які вже стали фірмовим знаком фестивалю. Місцем проведення майстер-класів незмінно залишається Культурно-освітній центр «Майстер Клас».

Програма фестивалю постійно доповнюється, про всі зміни можна дізнатися на сайті www.jazzinkiev.com.

Ведучий фестивалю – Олексій Коган.

Замовити квитки на фестиваль можна за телефоном 095 111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com, www.jazzkassa.kiev.ua і www.parter.ua.