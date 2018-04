На Сігеті Україну представлятимуть Естетік Ед’юкейшн і Танок на Майдані Конго

На музичному фестивалі “Сігет–2007” в Угорщині Україну представлятимуть два гурти – “Естетік Ед’юкейшн” і “Танок на Майдані Конго”. Як повідомили УНІАН в DJUICE (організатор туру для вболівальників), фестиваль проходитиме в Будапешті з 8 по 15 серпня.

За словами організаторів, на фестиваль прибудуть Pink, Sinead O’Connor, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Razorlight, Faithless, The Good The Bad and The Queen, The Killers, Tool, Juliette and the Licks, Kaizers Orchestra, Madness і багато інших груп та виконавців.

Українська група “Естетік Ед’юкейшн” (Esthetic Education) виступить на одному з головних майданчиків фестивалю – Wan2 Stage – 14 серпня о 19.30, а «Танок на Майдані Конго» – на «східноєвропейській» Bahia Stage, 13 серпня о 00.30. Уболівати за українських виконавців відбудуть переможці спеціальних конкурсів від DJUICE – учасники туру DJUICE-EXPRESS.

Сігет (Sziget) – найбільший у Центральній та Східній Європі фестиваль, на якому представлені різні напрямки рок-музики. Фестиваль проходить на острові Обудаї (Sziget у перекладі з угорської означає “острів”) на Дунаї, у центральній частині Будапешта. Проводиться щорічно з 1993 року.