У NASA відповіли, чи небезпечна комета 3I/ATLAS для Землі.

У Сонячній системі помітили таємничий космічний об'єкт, який прибув із незвіданих просторів міжзоряного простору. Його вдалося виявити за допомогою телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) у Чилі, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що цим об'єктом виявилася міжзоряна комета, яка отримала назву 3I/ATLAS. Вчені виявили її 1 липня.

У виданні підкреслили, що це третій підтверджений міжзоряний об'єкт. Цю комету помітили, коли вона перебувала на відстані 670 мільйонів кілометрів від Землі.

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У NASA заявили, що цей міжзоряний об'єкт не становить загрози для нашої планети. За словами представників агентства, комета 3I/ATLAS триматиметься на безпечній відстані щонайменше 1,6 астрономічних одиниць, що становить близько 240 мільйонів кілометрів. Є ймовірність, що вона потрапить на орбіту Марса.

За прогнозом учених, найближче наближення 3I/ATLAS до Сонця відбудеться близько 30 жовтня. Вона перебуватиме на відстані близько 1,4 астрономічних одиниць (близько 210 мільйонів кілометрів) від зірки.

У виданні нагадали, що першим об'єктом, який увійшов у Сонячну систему з міжзоряного простору, був астероїд 1I/Оумуамуа. Його виявили у 2017 році.

Другим таким об'єктом стала комета 2I/Борисова. Її виявили 2019 року.

Чому кільця Сатурна можуть зникнути

Раніше вчені заявили, що кільця Сатурна можуть зникнути. За їхніми словами, цей процес уже почався.

Науковці поділилися, що крижаний пил кілець немовби "здувається" зарядженими частинками, які обертаються разом із магнітним полем планети. Потім він осідає в атмосфері, а самі кільця стають тоншими.

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