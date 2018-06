Алек Болдуїн одружується з інструктором з йоги

Голлівудський актор Алек Болдуїн зробив пропозицію інструктору з йоги, 28-річній Хіларі Томас (Hilaria Thomas), повідомляє в понеділок американський журнал People.

"Так, це правда! Алек зробив пропозицію Хіларі у вихідні, і всі ми дуже раді за нареченого і наречену. Завтра день народження Алека - прекрасний спосіб його відсвяткувати!", - повідомив представник прес-служби актора.

Томас, яка раніше працювала танцівницею, підкорила серце актора близько року тому. Протягом роману пара активно листувалася в мережі мікроблогів Twitter, повідомляє агентство Reuters.

Болдуїн, якому у вівторок виповниться 54 роки, раніше був одружений з голлівудською актрисою Кім Бесінджер, проте в 2002 році цей шлюб розпався. Доньці актора від першого шлюбу 16 років.

Кар`єра Болдуїна у великому кіно почалася в 1987 році з невеликої ролі у фільмі Божевілля вулиць (Forever, Lulu). Відтоді актор встиг з`явитися в більш ніж 60 кінофільмах. Партнером Болдуїна на зйомках відомого фільму Звичка одружуватися (The Marrying Man) стала Кім Бесінджер - згодом його перша дружина. За роль у драмі про гравця Гальмо (The Cooler) актора було номіновано на Оскар, Золотий глобус і приз Американської гільдії кіноакторів. Серед останніх робіт Болдуїна - роль колишнього чоловіка головної героїні, яку зіграла Меріл Стріп, у фільмі Прості труднощі (It`s Complicated). Наприкінці січня актор отримав статуетку Американської гільдії кіноакторів за роль у ситкомі 30 Rocks.

Болдуїн також відомий як затятий захисник тварин: він дотримується вегетаріанства і активно підтримує організацію PETA, яка бореться за права тварин.

Нагадаємо, що в грудні 2011 року Алек Болдуїн став героєм неприємного інциденту - актора вигнали з літака після того, як він відмовився припинити грати в Words with Friends на своєму смартфоні.

