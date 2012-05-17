У Київській фортеці відбулася “Ніч літератури”

16 травня у музеї “Київська фортеця” Чеський центр у Києві провів уже другу щорічну акцію “Ніч літератури”. Пізно ввечері українські письменники та перекладачі читали твори своїх чеських колег.

Читання розпочала Галина Ткачук. Вона представила оповідання Яна Балабана, нещодавно померлого класика сучасної чеської літератури, котрий був не лише письменником, а й перекладачем на металургійному заводі. Другим виступив Олег Коцарев із уривками біографії Вацлава Гавела, написаної Даніелем Кайзером (досить абстрактно відомий в україні політик, правозахисник і драматург постав у ній живою, суперечливою та веселою людиною), та есеєм “Фізл” Яна Плацака, “постшвейківським” описом абсурдного життя Чехословаччини за радянської влади. Анатолія Дністрового, котрий мав бути третім, але не прийшов, замінила перекладачка Тетяна Окопна. Вона почитала найкумедніші твори — уривки з книжки Петра Шабаха “Гівно горить”, де багато і смішно сказано про відмінності між чоловічим і жіночим поглядами на світ, та з книжки Ярослава Рудіша “Смерть панку в Гельсінкі”, яка розповідає про життя і поступове загнивання у колись найдрйвовіших субкультурах.

Читання “Ніч літератури” цього дня відбулись у шістнадцяти містах Європи.