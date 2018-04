6 листопада опублікують передісторію ”Віднесених вітром”

6 листопада 2007 року в США поступить у продаж книга Дональда Маккейга "Rhett Butler`s People" ("Люди Ретта Батлера"), авторизована спадкоємцями Маргарет Мітчелл передісторія роману "Віднесені вітром" і частково його продовження. У 500-сторінковому творі йдеться про молодість головного героя епопеї Мітчелл, повідомляє The Guardian.

У Маккейга, автора декількох популярних книг про Громадянську війну, історія Ретта Батлера починається за 12 років до знайомства з Скарлетт О`хара. У "Rhett Butler`s People" Ретт свариться з батьком, власником рисових плантацій, водить дружбу з рабами й білими бідняками, тобто з людьми, яких багаті південці зневажають. Відносини Ретта з Скарлетт О`хара у Маккейга вийшли не менш бурхливими, ніж у Мітчелл.

Роман Маккейга - це третє за рахунком "відгалуження" від оригінального роману "Віднесені вітром". Перше було опубліковано в 1991 році під назвою "Скарлетт" і належало Олександрі Ріплі, друге з`явилося у 2001 році й стало предметом судового розгляду.

Спадкоємці Маргарет Мітчелл не санкціонували публікацію книги "The Wind Done Gone" ("Вітер стих") Еліс Рендалл. Автор цього твору написала "паралельну" історію "Віднесених вітром" від імені зведеної сестри Скарлетт, рабині-мулатки Кінари. Спадкоємці Мітчелл згодом відмовилися від позову проти Рендалл, і її книга протрималася умсписках бестселерів декілька тижнів.

Роман "Віднесені вітром" був опублікований у 1936 році. За 71 рік з моменту його виходу він розійшовся тиражем більше 28 мільйонів екземплярів. Його перевели на десятки мов світу.

Lenta.ru