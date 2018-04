”Серце” Джефа Кунса встановило на Sotheby`s новий рекорд

Підвішене «Серце» сучасного художника Джефа Кунса (Jeff Koons) продано в середу ввечері на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку за 23,56 мільйона доларів США. Це є новим рекордом ціни на роботи цього автора.

Сума, яку заплатили за "Серце", виявилася на три мільйони доларів вищою за верхню межу естимейту. За минулу добу роботи Кунса другий раз оновлюють рекорд цін. У вівторок увечері на аукціоні Christie`s у Нью-Йорку його "Діамант" ("Голубий") пішов з молотка за 11,8 мільйона доларів.

Оновлений рекорд ціни також на роботи китайського художника-символіста Чжана Сяогана (Zhang Xiaogang). Його картина "Три товариші" у середу на Sotheby`s продана за 4,96 мільйона доларів при естимейті 2,5 - 3,5 мільйона. Напередодні на Christie`s робота цього художника "Родовід: Мати і троє синів" пішла з молотка за 3,91 мільйона доларів.

Найдорожчими лотами аукціону стали дві картини Френсіса Бекона (Francis Bacon). Його "Друга версія Бою биків. Номер 1" (Second version of Study for bullfight no. 1) була продана за 45,96 мільйона доларів, а "Автопортрет 1969 року" за 33 мільйони доларів.

Роботи Марка Ротка "Без назви (1969)" і "Без назви (1968)" були продані на Sotheby`s за 12 і 7,8 мільйона відповідно. Напередодні на торгах Christie`s картина Ротка стала найдорожчим лотом, пішовши з молотка за 34,2 мільйона доларів.

Усього на аукціоні сучасного мистецтва Sotheby`s у Нью-Йорку в середу було реалізовано 70 лотів на загальну суму в 315,9 мільйона доларів. У вівторок на Christie`s було продано 67 лотів на 325 мільйонів.

