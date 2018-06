Пітер Джексон завершив зйомки другої частини Хоббіта (фото)

Режисер Пітер Джексон завершив зйомки своєї другої кінотрилогії за творами Джона Толкієна "Хоббіт".

В останній знімальний день режисер вів фототрансляцію у своєму профілі у мережі Facebook, передає DT.ua

Стрічка має вийде у прокат під кінець 2013 року і називатиметься "Пустка Смауга" (The Desolation of Smaug).

У новому "Хоббіті" з'являються дракон Смауг (його озвучує Бенедикт Камбербетч) та ельфійська войовниця Тауріель (Еванджелін Ліллі) - остання у книзі Толкієна не згадувалася. У фільмі також знялися Мартін Фріман, Іен Маккеллен, Енді Серкіс, Кейт Бланшетт і Хьюго Уівінг.

Спочатку Джексон мав намір поділити "Хоббіта" на дві частини, проте пізніше кінематографіст вирішив, що зніматиме трисерійний фільм.

Перша серія "Неждана подорож" (An Unexpected Journey), вийшла у грудні 2012-го і заробила в прокаті більш 1,01 мільярда доларів США (при цьому за даними IMDb бюджет стрічки склав близько 180 мільйонів доларів). Дія трилогії відбувається за 60 років до подій "Володаря кілець".

Прем'єра заключної частини трилогії запланована на грудень 2014-го. Фільм випустять із підзаголовком "Туди і назад" (There and Back Again).