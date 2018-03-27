"Я обі***ний Путінський клоун": групу "рупора Кремля" Соловйова зламали (фото)

Групу Соловйова ВКонтакте вже закрили від сторонніх.

27 березня вночі у групі відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова з'явився незвичайний статус.

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Близько 00:20 адміністратори групи закрили його від тих, хто не значиться учасником, передає TJournal.

Соловйов поки не коментував ситуацію. Хто відповідальний за злам, невідомо.

Раніше в Росії розгорівся конфлікт між прокремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим та ведучим Іваном Ургантом. Так, в одному з випусків "Вечірнього Урганта" прийшла модель Ірена Понарошку й принесла в студію подарунок - крем для обличчя, який взяв Ургант.

На питання, що це таке, гостя програми Понарошку сказала, що це солов'їний послід. На це Ургант жартома відповів, що це хороша назва для шоу на пропагандистському каналі "Росія".