Мережу підкорило фото найсмішнішого ягняти у світі

На знімку дівчина тримає на руках ягняту, який розвів копитця в різні боки. На мордочці тварини застиг злегка здивований вираз.

Користувачів мережі підкорило фото найвеселішого ягняти у світі.

Фото розмістив користувач з ніком ttuckbutt на Reddit.

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На знімку дівчина тримає на руках ягняту, який розвів копитця в різні боки. На мордочці тварини застиг злегка здивований вираз. Користувачі сайту одностайно вирішили, що це найщасливіше ягня у світі.

Знімок став вірусним. За кілька годин його побачили понад 85 тис. осіб. А ще понад 800 залишили коментарі.

Як повідомляв УНІАН, американець викликав поліцію через ентів, які звалилася йому "на голову". Єнотів затримали і випустили їх у дику природу. У поліції кажуть, під час операції ні люди, ні тварини не постраждали.