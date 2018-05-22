Мережу підкорило фото найсмішнішого ягняти у світі
11:20, 22 травня 2018Курйози
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На знімку дівчина тримає на руках ягняту, який розвів копитця в різні боки. На мордочці тварини застиг злегка здивований вираз.
За кілька годин знімок побачили понад 85 тис. осіб / ttuckbutt / Reddit
Користувачів мережі підкорило фото найвеселішого ягняти у світі.
Фото розмістив користувач з ніком ttuckbutt на Reddit.
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На знімку дівчина тримає на руках ягняту, який розвів копитця в різні боки. На мордочці тварини застиг злегка здивований вираз. Користувачі сайту одностайно вирішили, що це найщасливіше ягня у світі.
Знімок став вірусним. За кілька годин його побачили понад 85 тис. осіб. А ще понад 800 залишили коментарі.
Як повідомляв УНІАН, американець викликав поліцію через ентів, які звалилася йому "на голову". Єнотів затримали і випустили їх у дику природу. У поліції кажуть, під час операції ні люди, ні тварини не постраждали.
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