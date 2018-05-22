Мережу підкорило фото найсмішнішого ягняти у світі

11:20, 22 травня 2018
Курйози
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За кілька годин знімок побачили понад 85 тис. осіб / ttuckbutt / Reddit

Фото розмістив користувач з ніком ttuckbutt на Reddit.

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На знімку дівчина тримає на руках ягняту, який розвів копитця в різні боки. На мордочці тварини застиг злегка здивований вираз. Користувачі сайту одностайно вирішили, що це найщасливіше ягня у світі.

Знімок став вірусним. За кілька годин його побачили понад 85 тис. осіб. А ще понад 800 залишили коментарі.

Як повідомляв УНІАН, американець викликав поліцію через ентів, які звалилася йому  "на голову". Єнотів затримали і випустили їх у дику природу. У поліції кажуть, під час операції ні люди, ні тварини не постраждали.

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Теги: #курйози#тварини