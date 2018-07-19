Штат в Індії буде наймати трансгендерів і євнухів  на роботу охоронцями

Таке рішення було прийняте через часті випадки зґвалтувань у притулках для жінок і дівчат.

Влада штату Біхар у Індії провела перевірки у більш ніж 100 притулках для жінок і дівчат. Після чого з’ясувалося, що мешканок цих закладів систематично ґвалтують охоронці. Лише минулого тижня працівника служби безпеки одного з притулків у місті Чхапра арештували за те, що він зґвалтував одну з мешканок просто у робочий час, пише The Guardian.

Як повідомляє видання, у притулках живуть уразливі жінки, серед яких жертви сексуального насильства, торгівлі людьми і колишні секс-працівниці, які проходять реабілітацію. Сексуальне насильство у таких центрах стало причиною масових протестів у штаті. Як пояснив голова департаменту соціального благополуччя штату Біхар Атул Прасад, щоб вирішити цю проблему, штат почне наймати на роботу охоронцями трансгендерних людей і євнухів.

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«Останні інциденти зґвалтувань у притулках шокували нас. Тому ви плануємо наймати євнухів охоронцями», - сказав він.

Видання пояснює, що євнухи у Індії відносяться до касти «хіджара». До них відносять інтерсексуалів, а також людей чиї первинні статеві органи не можна віднести до якоїсь конкретної статі. Останнім часом до них також почали зараховувати і транссексуальних чоловіків. Люди з касти «хіджара» згадуються в індуїстських текстах, таких як «Махабхарата» і «Кама Сутра». В Імперії моголів вони відігравали впливову роль у судах, а також служили охоронцями імператорського гарему.

В 1897 році колоніальний закон проголосив усіх євнухів злочинцями, витіснивши їх на маргінеси суспільства, де багато хто з них досі заробляє на життя тим, що благословляє весілля і дітей. Однак, чимало з них жебрають чи займаються проституцією. Тож працевлаштування людей, приналежних до касти, на роботу охоронцями піде на користь усім.

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«З одного боку, євнухи отримають офіційне працевлаштування. А з іншої – вони зміцнять безпеку в притулках для жінок», - сказав Прасад.

«Окрім роботи ми отримаємо також соціальне визнання. Це маленька ініціатива, але вона принесе великі зміни у суспільстві пізніше. Ми дуже раді», - сказав виданню транссексуал з Патни Аніта Хіджра.