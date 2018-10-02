Екс-ув'язнений показав середній палець на знімку з Макроном

Французький президент поїхав з візитом у регіон, що постраждав від руйнівного урагану Ірма, через рік після удару стихії.

Соцмережі у Франції обговорюють недавню фотографію президента Емманюеля Макрона з його поїздки на острів Сен-Мартен в Карибському басейні, де він зображений з хлопцем, який робить камеру непристойний жест.

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За словами Макрона, його "колега" по знімку нещодавно вийшов з в'язниці, однак він "любить всіх дітей республіки, якими б не були їхні проблеми".

Увага до цього знімку зросла також через пост у "Твіттері" від одного з лідерів французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка програла Макрону на виборах президента.

У відповідь на її критику прес-служба Єлисейського палацу виклала відео виступу 40-річного президента країни, де той говорить, що "не треба думати погано про нашу молодь через колір шкіри або те, що "деякі хлопці деколи роблять дурні вчинки".

Як пізніше розповів Маркон, він помітив цей жест і зробив хлопцю зауваження, порадивши йому "припинити бити байдики" і потрапляти в неприємності. "Твоя мама заслуговує кращого, ніж це", - сказав він.