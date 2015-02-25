У центрі Лондона з'явиться бар з совами

У лондонському торгово-розважальному районі Сохо 19 березня відкриється бар з совами. Про це повідомляється на офіційному сайті закладу. Місце розташування закладу тримається в таємниці, проте відомо, що в ньому житимуть шість птахів, які складуть компанію відвідувачам, передає Lenta.ru.

Новина про швидку появу в Лондоні бару з совами викликала неоднозначну реакцію серед британських користувачів інтернету. 24 лютого на сайті Change.org було опубліковану петицію проти відкриття бару і негуманного ставлення до сов. За добу під документом свої підписи поставили більше двох тисяч чоловік.

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Ініціатор петиції Сара Стеффорд (Sarah Stafford) написала, що сови страждатимуть від постійного шуму в барі, оскільки їх вуха занадто чутливі. «Зрозуміло, багато людей хотіли б отримати можливість познайомитися з цими птахами особисто, однак є багато місць, де можна зробити це в безпечній для сов середовищі, не піддаючи їх стресу», - заявила Стеффорд.

На офіційному сайті бару зазначається, що він пропрацює в британській столиці всього тиждень з 19 по 25 березня. Після цього сов вивезуть з Лондона. Зазначається, що серед птахів буде переможниця світового конкурсу краси серед сов на прізвисько Hootie («Красуня»). Своє бажання стати гостями бару на сайті закладу висловили вже майже 45 тисяч осіб.