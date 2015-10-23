Ввести офіційну молитву "Про Путіна": росіяни просять швидше зарахувати свого президента до лику святих

Активісти організації "Національний комітет +60", присвяченої дням народження президента РФ Володимира Путіна, вимагають прискорити зарахування глави держави до лику святих.

Про це "Росбалту" повідомили самі активісти.

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Вони заявляють, що до них постійно звертаються православні громадяни країни з проханням сприяти канонізації Путіна. Раніше "Національний комітет" вже звертався з цього приводу до патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Тепер активісти відправили йому ще один лист з пропозицією прискорити зарахування Путіна до лику святих.

"І, нарешті, ввести в процес богослужіння офіційну молитву "Про Путіна"! Останні дані опитувань чітко вказують, що для 90% населення країни президент РФ є опорою і надією в земному житті, а майже 100% православного люду щодня моляться про його здоров'я і бажають бачити його довічним керівником великої Росії! Не секрет, що титанічні сили на благо Батьківщини він отримує від бога", — кажуть активісти.

Вони вказують, що "воцерковлений національний лідер героїчно захищає православних на Україні і в Сирії", а також "блискуче повернув вітчизні сакральну Корсунь".

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"У грізний час лютої атаки Заходу на наші духовні цінності та економічну міць держави всі патріоти згуртувалися навколо Володимира Путіна, вірячи в його успіх і непереможність", — підкреслюють активісти. "Національний комітет +60" вважає, що "здорові сили в РПЦ виконають духовний наказ російського народу", і вже у 2016 році у всіх православних церквах лунатиме молитва "Про Путіна – спасителя Росії".

Довідка УНІАН. У християнстві (за винятком деяких протестантських конфесій) святими стають після смерті. Варто також зазначити, що чоловік, якого зараховують до лику святих, є зразком чесноти.