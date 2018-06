У США випустили "Дитячу книгу Трампа"

Ілюстрована 32-сторінкова книга про кандидата в президенти США Дональда Трампа була випущена видавництвом книги для дітей, повідомляє The Guardian.

Сам автор називає це зверненням до дорослих.

Відзначимо, в книзі розповідається про чудовисько на ім'я Американський Трамп.

The beasty is called an American Trump.

Its skin is bright orange, its figure is plump.

Its fur so complex you might get enveloped.

Its hands though are, sadly, underdeveloped.