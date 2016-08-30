Безумство під прапором "Єдиної Росії": в підмосковному Ногінську "оживили" трамвай, причепивши його до вантажівки (фото, відео)

Про подію розповів в профільній спільноті в соцмережі "Вконтакте" користувач Іван Конюхов.

"Після трирічної бездіяльності трамвай знову вийшов на вулиці підмосковного Ногінська. Правда, не сам по собі — для цього йому не вистачає контактної мережі, — а в якості причепа до вантажівки", - написав він.

За його словами, в місті, де трамвайний рух вже кілька років де-факто закрито, "недавно почалося дивне": вагони почали фарбувати і взагалі приводити в більш-менш пристойний вигляд, ініціатором чого став директор місцевого державного військово-технічного музею, член правлячої партії "Єдина Росія".

Передбачалося, що 27 серпня на День міста трамвай буде катати ногінчан та гостей свята вздовж Чорноголовського ставка та історичних пам'яток міста.

"Але як, якщо контактна мережа залишилася тільки в депо, колії занесені брудом, а місцями навіть заасфальтовані? Тим не менш полотно розчистили, а один з вагонів витягли до ставка на буксирі за вантажівкою музею, "прикрашеним" прапором здогадайтеся якої партії. Правда, "покатушки" не дозволила ДІБДР", - розповів автор посту.

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Про дивний захід також розповів на своїй сторінці користувач Дмитро Каширський.

"З ранку до виставленого вагону причепили жорсткою зчіпкою вантажівку під прапорами "Єдиної Росії", керівництвом якої цей трамвай власне і був з міста прибраний. Прокотили 200 метрів труп трамвая під фанфари і прапори", - написав він.

Трамвай в Ногінську був відкритий в 1924 році (тоді місто називалося Богородськ). З 1972 система функціонувала у вигляді однієї одноколійної лінії.

З літа 2013 року система, що деградувала за попередні роки, припинила роботу, однак остаточно не була закрита.

У день виборів у Державну думу РФ 18 вересня в Ногінську також пройде референдум про збереження трамвая.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що в прифронтовій Авдіївці Донецької області в умовах відсутності контактної мережі намагалися оживити трамвайний рух з допомогою дизель-генератора, встановленого у вагоні.