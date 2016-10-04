У Росії для любителів "поправити" здоров'я встановили нелегальний автомат з настоянкою глоду (фото)

Про це повідомляє "Калуга24".

Один з таких автоматів був нещодавно встановлений на стіні торгового дому «Мрія».

Настоянку глоду по 20 рублів за флакон автомат продає цілодобово. На флаконах, втім, написано «Лосьйон косметичний». Але, судячи з реклами торгових автоматів «Боярка», що з'явилася в інтернеті, по флаконах розлито зовсім не лосьйон, а саме настоянка глоду.

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Автомат з продажу настоянки глоду встановлений в Калузі без дозволу муніципальної влади, законність появи цього торгового об'єкта в даний час з'ясовується, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на представника відділу розвитку сфери послуг міської управи Калуги.

Настоянка глоду є лікарським препаратом і за законом може продаватися лише в аптеках. Вона застосовується для лікування серцевих недуг, але любителі спиртного «лікують» з її допомогою зовсім іншу хворобу. Завдяки невисокій ціні настоянка користується гарним попитом. Прибутковість бізнесу власникам автоматів теж обіцяють високу.