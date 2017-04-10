Австралійська ведуча не помітила, як вийшла в ефір і сильно злякалася (відео)
Багато телеведучих не помічали, що вони в прямому ефірі, і продовжували займатися своїми справами.
В Австралії телеведуча каналу ABC пропустила час виходу в прямий ефір, пише Медуза. І її реакція на це безцінна.
That feeling when you're caught мріяти at work :) (via @UmmRKSZ ) #mediawatchpic.twitter.com/lRkTbpygfo— Media Watch (@ABCmediawatch) April 9, 2017
На ролик звернули увагу користувачі Reddit. У коментарях під постом вони почали викладати відео із схожими ситуаціями.
Багато телеведучих не помічали, що вони в прямому ефірі, і продовжували займатися своїми справами.
Наприклад, Ева Йенік із Нідерландів цілу хвилину не могла вирішити, застібнути сорочку чи ні.
А ірландець Енгус Мак Гріанна чепурився і поправляв краватку.
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Раніше УНІАН повідомляв, що ведучий прогнозу погоди на американському телеканалі WOWK/13 News Брайан Хьюз під час прямого ефіру злякався великого павука, який сидів на одній з камер.