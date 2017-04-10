Австралійська ведуча не помітила, як вийшла в ефір і сильно злякалася (відео)

В Австралії телеведуча каналу ABC пропустила час виходу в прямий ефір, пише Медуза. І її реакція на це безцінна.

На ролик звернули увагу користувачі Reddit. У коментарях під постом вони почали викладати відео із схожими ситуаціями.

Багато телеведучих не помічали, що вони в прямому ефірі, і продовжували займатися своїми справами.

Наприклад, Ева Йенік із Нідерландів цілу хвилину не могла вирішити, застібнути сорочку чи ні.

А ірландець Енгус Мак Гріанна чепурився і поправляв краватку.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ведучий прогнозу погоди на американському телеканалі WOWK/13 News Брайан Хьюз під час прямого ефіру злякався великого павука, який сидів на одній з камер.