Трампу радять відмовитися від поїздки в золотій кареті Єлизавети II - The Times

Офіційна процесія з королівської каретою є одним з елементів церемоніалу при прийомі іноземних лідерів у Великобританії.

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Так, видання вказує на те, що в 2015 році подібний прийом був наданий президенту Мексики, який їхав у золотій кареті вулицями британської столиці.

В той же час бажання Білого дому отримати аналогічний прийом викликає побоювання у служб безпеки, пише РБК.

Співробітники спецслужб вважають, що забезпечити безпеку американського лідера в цьому випадку буде набагато складніше, ніж якби він їхав на автомобілі. Приміром, у 2011 році, під час візиту в Лондон Барака Обами, кортеж американського лідера прибув до Букінгемського палацу на броньованих автомобілях, відмовившись від традиційної процедури прийому.

Джерело The Times зазначив, що, на відміну від традиційної карети, автомобіль президента США здатний протистояти самим різним типам загроз. «Він здатний протистояти навіть атаці з використанням гранатомета. Якщо він (президент США) знаходиться в автомобілі, то йому гарантовано найвищий рівень захисту, і крім того, він може пересуватися з великою швидкістю», — зазначило джерело. На його думку, якщо ж Трамп буде перебувати «в золотому екіпажі, який провезе по вулиці пара коней, ризик серйозно збільшиться».