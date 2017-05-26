Лімузин Трампа не проліз у ворота королівського палацу в Бельгії – ЗМІ

Броньований лімузин президента США Дональда Трампа The Beast виявився зашироким для проїзду через ворота королівського палацу в Бельгії. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на бельгійське видання La Libre.

Президентський броньований лімузин компанії Cadillac The Beast був доставлений із США для того щоб Дональд і Меланія Трампи могли користуватися ним під час своїх візитів за кордоном.

Однак під час відвідин королівського палацу в Бельгії, які відбулися у середу, автомобіль, задні двері якого зроблені з 20-сантиметрової броні, не зміг проїхати у ворота палацу, не розраховані на транспортні засоби такої ширини.

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"Зазвичай глави держав, запрошені на прийом до короля, залишаються в своїх автомобілях до тих пір, поки не опиняться у дворі.Трамп же був змушений покинути автомобіль, щоб пішки увійти до королівського палацу, але це було узгоджено з американськими секретними службами", – розповіло високопоставлене джерело видання.

Лімузин Трампа коштує 1,2 мільйони доларів, він був розроблений з використанням різних сценаріїв атак на президента. В передній частині автомобіля заховані гранати зі сльозогінним газом. Колеса зроблені зі спеціального сплаву, з підкачкою повітря, на випадок проколу. Крім того, вони оснащені сталевими накладками, які дозволять автомобілю не знижувати швидкість навіть у випадку, якщо покришки будуть підірвані.

Днище автомобіля захищене бронею, здатною витримати вибух протитанкової міни.