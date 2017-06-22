Добкін-молодший знову дуже дивно смикався у Раді (відео)

У Рерховной Раді знову зафіксовано дивну поведінку народного депутата від "Опоблоку" Дмитра Добкіна.

На відео, знятих журналістами з балкона, видно, як законодавець здригається від дивних судом і веде себе дуже нервово.

Його аномальні рухи нагадують поведінку людини, яка перебуває під впливом наркотичних речовин або у стані сп'яніння.

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Нагадаємо, неадекватну поведінку нардепа в Раді на камери фіксують далеко не вперше. Нижче - підбірка відео з витівками цього законодавця для 45-мільйонної країни.

Раніше Добкін заявляв, що хворіє і має проблеми неврологічного характеру". Він підкреслював, що "всі ми живі люди" і на відміну від багатьох здорових депутатів він не б'ється і нікого не ображає.