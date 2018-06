Молдавські фермери переспівали Show Must Go On задля реклами (відео)

Молдавські фермери переспівали пісню гурту Queen задля реклами власних фруктів. І молоді, і вже сиві селяни на камеру виконали безсмертний хіт "Show Must Go On". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Не всі голоси були кришталево чистими, але усі співаки-аматори потрапили у тональність, і композиція набула ще цікавішого звучання.

Кліп набрав уже більше мільйона переглядів.