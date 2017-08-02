Молдавські фермери переспівали Show Must Go On задля реклами (відео)
11:45, 02 серпня 2017Курйози
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Таким креативним способом фермери із Молдови прорекламували власні фрукти.
Молдавские фермеры перепели песню группы Queen для рекламы фруктов
Молдавські фермери переспівали пісню гурту Queen задля реклами власних фруктів. І молоді, і вже сиві селяни на камеру виконали безсмертний хіт "Show Must Go On". Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Не всі голоси були кришталево чистими, але усі співаки-аматори потрапили у тональність, і композиція набула ще цікавішого звучання.
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