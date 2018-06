"Я мав значно більші проблеми": Маккейн відповів сміхом на питання, чи боїться він Трампа (відео)

Сенатор США Джон Маккейн розсміявся, коли його запитали, чи боїться він президента Трампа.

Як передає видання The Hill, Маккейн з'явився у програмі "The View", щоб відзначити день народження своєї дочки Меган, яка є новою співведучою шоу. Під час ефіру ведучі згадали нещодавні погрози Трампа на адресу сенатора.

"Ви боїтеся?", – запитала співведуча Санні Хостін (Sunny Hostin), після чого її колеги та сам Маккейн розсміялися.

"Я згадав, що я мав значно більші проблеми", – відповів врешті-решт Маккейн.

Трамп пригрозив Маккейну після того, як сенатор від Республіканської партії звинуватив президента у "поверховому, хибному націоналізмі".

"У якийсь момент я відповім, і йому буде непереливки", – сказав Трамп минулого тижня.

Маккейн зазначив, що він у своєму житті мав «набагато більші виклики, ніж цей».

Як нагадує видання, Трамп неодноразово критикував сенатора після того, як Маккейн проголосував проти законопроекту щодо скасування ObamaCare.

Asked if he was scared of Trump's threat to fight back against him, @SenJohnMcCain laughs. "I mentioned that I had faced greater challenges" pic.twitter.com/FYxsbNqdJd