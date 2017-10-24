"Я мав значно більші проблеми": Маккейн відповів сміхом на питання, чи боїться він Трампа (відео)

Сенатор США Джон Маккейн розсміявся, коли його запитали, чи боїться він президента Трампа.

Як передає видання The Hill, Маккейн з'явився у програмі "The View", щоб відзначити день народження своєї дочки Меган, яка є новою співведучою шоу. Під час ефіру ведучі згадали нещодавні погрози Трампа на адресу сенатора.

"Ви боїтеся?", – запитала співведуча Санні Хостін (Sunny Hostin), після чого її колеги та сам Маккейн розсміялися.

"Я згадав, що я мав значно більші проблеми", – відповів врешті-решт Маккейн.

Трамп пригрозив Маккейну після того, як сенатор від Республіканської партії звинуватив президента у "поверховому, хибному націоналізмі".

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"У якийсь момент я відповім, і йому буде непереливки", – сказав Трамп минулого тижня.

Маккейн зазначив, що він у своєму житті мав «набагато більші виклики, ніж цей».

Як нагадує видання, Трамп неодноразово критикував сенатора після того, як Маккейн проголосував проти законопроекту щодо скасування ObamaCare.